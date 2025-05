Forza Inter, è il giorno dei giorni 

Monaco di Baviera. Per vincere servirà soprattutto il cuore: Simone Inzaghi ha un sogno fin da bambino, quello di alzare al cielo la Champions League e di regalare il trionfo ai tifosi nerazzurri. Vendicare Istanbul si può e si deve, anche perché l'Inter ha acquistato consapevolezza, ha imboccato una nuova strada e dopo il Barcellona non ha paura di alcun rivale.

Tra passato e futuro

In conferenza stampa alla vigilia della finale di Monaco in programma oggi alle 21 contro il Paris Saint Germain, Inzaghi affronta subito il tema del proprio futuro, se resterà a Milano oppure no: ogni decisione sarà presa per il bene dell'Inter ma martedì ci sarà un incontro con la società probabilmente decisivo con il peso di una Champions vinta o con l'amarezza di una sconfitta. «Io sto bene qui, ho sempre detto che all'Inter ho tutto quel che voglio per poter far bene e togliermi grandi soddisfazioni», chiarisce. Lo smacco di Istanbul è ancora nella mente di Inzaghi ma subito sottolinea come la situazione sia cambiato rispetto a quella finale, contro il Manchester City: «Abbiamo preparato la finale in maniera diversa da Istanbul. Sappiamo che ogni partita è storia a sé, abbiamo cercato di curare tutti i dettagli con grande lavoro. I ragazzi, toccando ferro, sono tutti disponibili e quest'anno li ho avuti tutti disponibili solo in tre partite, per cui ho grande fiducia. È il meglio che si possa chiedere, questi giocatori che sono all'Inter sono stati tutti scelti e sono fiero di allenarli».

I due capitani

Al fianco di Inzaghi in conferenza stampa il capitano Lautaro Martinez e il vice capitano Nicolò Barella. Entrambi ci credono davvero e promettono di dare il massimo per regalare la Coppa alla Milano nerazzurra. «È un sogno che ho da sempre. Donnarumma? «L'ho sentito ieri, speriamo faccia il bravo», scherza il cagliaritano per poi aggiungere: «Portiamo a casa la Coppa». Quindi Lautaro: «Ringrazio l'Inter per avermi adottato, è come se fossi nato qui e darò il 110%».

Inzaghi nella rifinitura ha provato la probabile formazione titolare: Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, Dumfries-Dimarco sulle fasce, il trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana e la coppia Lautaro-Thuram in attacco.

Le probabili formazioni

Psg (4-3-3) : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore Luis Enrique.

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Inzaghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA