Forza il distributore di una tabaccheria: arrestato un 46enne 

L’ha tradito il forte rumore che stava producendo nel silenzio della notte, mentre tentava di forzare il distributore automatico di sigari e sigarette installato verso l’esterno di una tabaccheria in via del Redentore, nel centro di Monserrato. Perché quel rumore è stato sentito anche dai carabinieri che erano a bordo di una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile, impegnati nei consueti giri di prevenzione dei reati, che subito sono andati a controllare che cosa stesse accadendo.

Seguendo proprio i rumori provocati dal tentativo di forzare il macchinario automatico, i carabinieri sono giunti alla tabaccheria di via del Redentore e hanno subito immobilizzato il presunto ladro. In manette è finito Michele Siddi, 46 anni, disoccupato monserratino, che è stato arrestato in flagranza di tentato furto aggravato. Nel corso dell’intervento, i carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno anche recuperato due sbarre di ferro e un mattone che, secondo quanto hanno scritto nell’informativa inviata alla Procura della Repubblica, sarebbero stati utilizzati per il tentativo di forzare il distributore automatico di tabacchi della rivendita monserratina.

Su disposizione della Procura presso il Tribunale, Siddi è stato condotto in stato di arresti domiciliari nell’appartamento in cui risiede, nell’attesa del processo che si terrà con rito direttissimo per l’accusa di tentato furto aggravato.

