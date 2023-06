Forza il blocco e fugge con l’auto rubata 

Una folle corsa tra le auto, con tratti di strada percorsi contromano e rischiose gimcane. Un corsa fuori controllo da Pittulongu a Olbia per sfuggire ai Carabinieri. I protagonisti della pericolosa “bravata” sono gli olbiesi Matteo Ladu, 21 anni, e Otman Ettayeb, 33 anni, arrestati dai militari del Nucleo Radiomobile dopo un lungo inseguimento, ad altissimo rischio per chi scappava e per chi aveva il compito di bloccare i due giovani. I due sono stati bloccati in città, praticamente i Carabinieri del Nucleo radiomobile hanno messo Ladu e Ettayeb nelle condizioni di non poter più andare avanti con la loro auto, una utilitaria Dr rubata all’autonoleggio Rent di Olbia.

Posto di blocco forzato

I Carabinieri hanno rischiato grosso, perché l’auto è stata fermata in un posto di blocco a Pittolungu. Alla vista delle divise, stando al rapporto dell’Arma inviato in Procura, la Dr ha puntato dritto sui militari e ha quasi speronato la “Gazzella”. I Carabinieri sono riusciti a evitare di finire nella traiettoria della Dr ed iniziato l’inseguimento con sorpassi folli e tratti imboccati contromano. Più volte i Carabinieri e gli agenti del commissariato, sopraggiunti con la loro auto, sono stati costretti a fermarsi per evitare l’impatto con altre auto o con la Dr guidata, stando alle accuse della Procura, da Matteo Ladu. Sempre stando alle contestazioni del pm Gianmarco Vargiu, Ladu ha tentato il tutto per tutto perché temeva le conseguenze dei controlli. Era a bordo di un’auto rubata da un autonoleggio (aveva con sè delle tenaglie) e tre giorni fa era stato sorpreso dai Carabinieri con un’altra auto rubata da una agenzia di autonoleggio olbiese. Con lui è stata denunciata, per entrambi gli episodi, una ragazzina olbiese di 16 anni. Ieri mattina Matteo Ladu e Otman Ettayeb (marocchino, ma sardo di adozione) sono comparsi davanti al giudice. Per i due, difesi dagli avvocati Antonio Fois e Giampaolo Murrighile, è stato disposto l’obbligo di firma. Il pm Vargiu aveva chiesto il carcere. Ieri è stata una notte movimentata a Olbia, un uomo, dopo avere avuto un incidente in via Cuba, è scappato lasciando la sua utilitaria in fiamme. Non si escludono collegamenti con la vicenda di Ladu.

Scarcerato

Ladu qualche mese fa era stato arrestato su ordine del gip di Tempio per un raid in un market olbiese. Ma sulla base della riforma Cartabia (le vittime non hanno presentato una querela valida) il giovane è uscito dal carcere di Sassari.

