Forza Esperia, stasera c’è Gara 2 

Tutto in una notte. La Confelici Cagliari si gioca la stagione questa sera (ore 21) a Monte Mixi: per proseguire il cammino nei playoff di Serie B Interregionale servirà battere la Carver Roma in Gara 2 dei quarti di finale e forzare così la serie alla “bella”, fissata per domenica nella Capitale.

Il primo atto ha sorriso ai laziali, vittoriosi 80-62 al termine di un match sostanzialmente dominato dall’inizio alla fine. Decisive le alte percentuali nel tiro da tre e una fisicità difficile da contenere per un’Esperia in emergenza. I rossoblù hanno tirato con appena il 17% dall’arco e sono scesi in campo con rotazioni ridotte: fuori Potì e Cabriolu, acciaccati Locci e Bartolozzi.

A tenere alto il morale del gruppo è Edoardo Maresca, tra i leader principali del roster cagliaritano: «Ci siamo allenati in pochi per diverse settimane, e si è visto. A Roma siamo stati dominati, ma abbiamo già voltato pagina. Sappiamo che non sarà semplice, ma abbiamo le carte in regola per allungare la serie. Ce lo meritiamo». Una reazione sarà necessaria su entrambi i lati del campo: «Servirà cambiare approccio, soprattutto in difesa. In attacco dobbiamo muovere meglio la palla, trovare fiducia e soluzioni più efficaci. Vogliamo riscattarci».

Serie C

L’Olimpia Cagliari è la prima finalista della C Unica. Grazie al successo per 65-59 a Calasetta, la squadra di Zucca si porta 2-0 nella serie e vola all’atto conclusivo. Clamoroso ad Alghero, dove la Coral infligge la prima sconfitta stagionale all’Innovyou Sennori: 95-75 per i catalani, guidati dai 31 punti di Sahud. Domenica a Sorso Gara 3. (ro.r.)

