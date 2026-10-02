Forza Dinamo, getta il cuore oltre l’ostacolo 

Nel nefasto 2026 la Dinamo ha vinto solo due volte in casa. L’ultima vittoria al PalaSerradimigni risale addirittura al 1° febbraio contro Cremona. Non è solo un debutto davanti al proprio pubblico in A2 quello di domani contro Montecatini (ore 18) ma è la presentazione di una squadra tutta nuova che vuole riconnettersi con i tifosi. Cercando di gettare il cuore oltre l’ostacolo di assenze e acciacchi: questa settimana ha svolto allenamento con un solo quintetto più i giovani e gli aggregati. Il coach Luca Vitali resta positivo, nonostante tutto: «Questa squadra ha già dimostrato di avere un cuore enorme per come si allena e per come ha vinto a Milano, tra assenze e giocatori carichi di falli. Questo è il presupposto per trasmettere emozioni al pubblico».

Assenze e novità

Il Banco di Sardegna si presenta senza un americano già testato (Young ha risolto il contratto dopo l’infortunio) ma con un irlandese appena arrivato, Sean Flood, che è stato tesserato in tempo. Avrà appena due allenamenti col gruppo. Flood ha esperienza europea e arriva dalla Bundesliga. Play con buon tiro da tre, avrà bisogno di almeno due settimane per integrarsi. Non ci sono i tre infortunati, per i quali si naviga ancora a vista: il play canadese Kajami-Keane, il play Pisano e l’esterno Michele Vitali.

«In settimana non si sono allenati neppure Brooks che ha la febbre e Nze per un breve attacco influenzale», spiega Vitali. «Invece Alessandro Grande è mancato perché è diventato padre. La società gli aveva detto che poteva anche saltare la trasferta di Milano, ma la moglie è stata brava e ha partorito due giorni dopo la partita».

L’avversaria

Se Sassari è tornata in A2 dopo sedici anni consecutivi di Serie A, Montecatini ha ritrovato la seconda serie dopo diciotto anni. Il coach è Andreazza, il vice è una leggenda del basket toscano, vale a dire Andrea Niccolai. Sotto canestro c’è un ex della Dinamo, Francesco Pellegrino. La coppia di americani è composta da Harris e dal rookie Barnett, il migliore con ventidue punti nella sconfitta contro Rimini (59-84) dove Montecatini ha pagato la serata nera nel tiro da tre punti: 3/18.

Guardia alta

Il tecnico della Dinamo Vitali invita a non fidarsi anche se si tratta di una squadra che punta alla salvezza: «Per due quarti e mezzo hanno messo in difficoltà Rimini. Noi dobbiamo farci trovare pronti».

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