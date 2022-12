Forza Dinamo concedi il bis con il Digione 

La Dinamo non ha mai concesso il bis in questa stagione. Neppure accostando campionato e coppa europea. È ora di spezzare il tabù per andare oltre l'anonimato. Stasera al PalaSerradimigni (inziio alle 20.30) è obbligatorio battere il Digione. Non solo per dare solidità al colpaccio di Tortona, ma soprattutto per tenere accesa la speranza di disputare i play-in nella Champions. La squadra sassarese è attualmente quarta perché a parità di punteggio col Paok Saonicco (una vittoria a testa) ha differenza punti negativa. Deve quindi chiudere la fase a gironi con un successo in più dei greci. Quello di oggi è il penultimo turno, l'ultimo sarà in Spagna contro il Malaga, già qualificato.

All'andata si sono imposti i francesi ma dopo una gara equilibrata: 88-80. A pesare sulla prestazione del Banco il pessimo 5/23 nel tiro da tre punti. Tra i migliori il centro Onuaku con 21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, seguito da Jones (17 punti), Robinson (11 e 7 assist) e Bendzius (10 punti e 5 assist).

Il Digione

È nel terzetto delle vice capolista in Francia dietro il Monaco. Ha finora un bilancio di 9 vittorie in 12 partite. Il giocatore più prolifico è l'alapivot McDuffie: 13 punti col 38,5% da tre e anche 5,5 rimbalzi. Va detto che sono davvero tanti i buoni giocatori in una formazione senza vere stelle ma che si poggia molto sul collettivo. Basti dire che sono ben quattro gli elementi che viaggiano in doppia cifra o lì vicino: la guardia slovena Hrovat, l'ala piccola statunitense Simon, la guardia Ducotè e il centro Ware che all'andata andò ben oltre le sue medie da 9 punti realizzandone 23. Per struttura fisica appare comunque avversario ideale per Stephens.

Va detto che la squadra francese ha talento e atletismo, ma anche dal punto di vista della stazza è ampiamente alla portata della squadra sassarese, che oltretutto può contare rispetto all'andata sul play-guardia Dowe e sull'alapivot Treier.