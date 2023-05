Forza Cus Cagliari, ne servono ancora due 

Nella mente dei rossoblù ci sono ancora le immagini dell'ultimo successo casalingo. Il palazzetto in delirio, l’esultanza di Simone Calarco e Michael Menicali e lo speaker che annuncia il 3-2 in rimonta sul Grottaglie. Un risultato valso il biglietto per la fase 3 dei playoff di B maschile a un Cus Cagliari ora pronto a fare un altro passo verso il sogno chiamato A3. Dopo aver chiuso al primo posto la seconda fase (due vittorie su due), gli uomini di coach Simone Ammendola affronteranno ora le squadre eliminate nel corso della fase 1 da quel Sarroch che ha già centrato la promozione. Si parte oggi alle 18.30 a Sa Duchessa con la sfida contro il Galatone. I pugliesi, trascinati dall'opposto Ivan Zanettin, sono riusciti a chiudere in vetta al gruppo H la regular season e a mettere in difficoltà gli uomini di Marco Franchi nello scontro diretto andato in scena sabato scorso. Per gli universitari appuntamento poi martedì alle 19.30 sul campo della siciliana Letojanni (prima classificata nel girone I) per il secondo e ultimo impegno di un girone all'italiana che mette in palio la promozione.

Borore e Tortolì per la B

In C maschile tutto pronto invece per l'ultimo, decisivo atto della finale playoff. Dopo il 3-1 conquistato dal Borore nel match di andata, è stato l'Airone ad aggiudicarsi al tie break l'emozionante gara 2 disputata a Tortolì. Sarà quindi la sfida in programma oggi alle 18.30 nella palestra di Via dello Sport di Borore a decidere chi tra i padroni di casa guidati da Fabio Uda e i neroverdi di Marco Gagliardi potrà festeggiare l'ambita Serie B.

