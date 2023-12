Forza Cagliari, a Napoli devi provarci 

La sfida della svolta? Dopo la folle vittoria con il Sassuolo, il Cagliari (ore 18, stadio Maradona) prova a sbloccarsi contro una delle grandi del campionato, il Napoli. La squadra di Ranieri è nelle condizioni ideali per cercare il blitz contro una delle formazioni più attrezzate del torneo: è uscita dalla zona retrocessione, ha una carica di entusiasmo senza precedenti e Ranieri può contare praticamente su tutto l’organico. Al centro rientra Makoumbou (nella foto), in attacco possibile l’impiego di Pavoletti dal primo minuto in coppia con Luvumbo.

