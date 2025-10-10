Forza azzurri, gol e vittoria 

Tallinn. Prima l'Estonia, poi Israele. Per proseguire l'iniziale luna di miele da ct azzurro e restare legato al treno per il Mondiale, Rino Gattuso ha una via stretta: due vittorie, tra la trasferta di stasera e la partita di Udine, martedì. «Non scherziamo col fuoco: i playoff non sono scontati, per arrivarci dobbiamo fare punti», avverte il tecnico ex campione del mondo prima della sfida agli estoni che in casa hanno messo in difficoltà la Norvegia. Annusa insomma il pericolo, per dirla a modo suo. «Sembra tutto facile, sembra che siamo gia' agli spareggi: e invece sappiamo che ci giochiamo tanto stasera e poi martedì. Israele è lì...», dice riferendosi alla classifica, che non dà certezze sul secondo posto.

Anche a Tallinn, come nelle prime due partite, Gattuso presenterà stasera un'Italia «coraggiosa sul piano tattico», ovvero con la formula del doppio centravanti e probabilmente Raspadori a supporto.

In campo la sua Italia andrà sapendo il risultato di Norvegia-Israele, il cui fischio d'inizio precede quello della partita azzurra di quasi tre ore. Ma Gattuso assicura che non guarderà «neanche il primo tempo della partita di Oslo, perché noi dobbiamo essere consapevoli che sarà una partita difficile per noi, e non è un modo di dire. Non lasciamoci ingannare dal 5-0 di Bergamo - prosegue il ct - ricordiamoci che il primo gol, all'andata contro l'Estonia, è arrivato dopo 60'. E già nel 2010 l'Italia di Prandelli soffrì, qui, con un 2-1 conteso...».

I titolari

Diviso tra tifare per un'altra goleada norvegese che allontani Israele dal secondo posto, o per un colpaccio della squadra di Ben Shimon, Gattuso sceglie insomma l'unica via possibile: concentrarsi sulla migliore Italia possibile e sull'obiettivo di 6 punti nelle prossime due partite. Il punto di partenza è la coppia Kean-Retegui, tra la difesa a 4 e quella a 3 la scelta dovrebbe cadere sulla prima, anche se i centrali Bastoni-Calafiori offrono garanzie in costruzione più che in marcatura; a centrocampo, chiavi a Tonali. Resta il rebus degli esterni, vista l'assenza di Politano e Zaccagni. «Spinazzola è un ragazzo splendido, oltre che un giocatore forte: lui preferisce giocare a sinistra, ma sa che a noi serve a destra, e di questo ancora lo ringrazio», le parole di Gattuso che lasciano intendere su chi cadrà la scelta da quella parte. Per il quarto di sinistra, invece, in pole c'è Raspadori. «Sa fare sia la fase offensiva che la difensiva - la convinzione del ct - anche se è più attaccante di Zaccagni e Politano».

Un'Italia d'attacco, in ogni caso. Ma con attenzione a non ripetere i tanti errori difensivi della partita con Israele. «Bastoni e Calafiori? Il calcio moderno è fatto di giocatori in zone che non ti aspetti, mi piace quando vedi un centrale a 20 metri dalla porta avversaria. Ma poi dobbiamo essere bravi ad annusare il pericolo». E quello Gattuso sa riconoscerlo benissimo, nella partita e nella corsa Mondiale.

