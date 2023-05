Fortuna? No! Gli Africa Unite  live a Mogoro  

Parte dalla Sardegna il ritorno live degli Africa Unite. La storica formazione torinese, infatti, darà il via al nuovissimo “Perché non è fortuna tour 2023” con la data, a ingresso gratuito, di domani, alle 22, sul palco di Piazza San Bernardino a Mogoro. Un appuntamento, imperdibile per i tanti aficionados isolani del ritmo in levare, con la storia del reggae italiano e un atteso ritorno nell’Isola per Bunna, Madaski e soci. «Abbiamo sempre percepito un entusiasmo e una partecipazione senza pari in Sardegna, quindi non vediamo l’ora», ci ha raccontato Bunna. «Ci sono zone in Italia dove il reggae sembra funzionare di più e la Sardegna è una di queste, avete musicisti eccellenti come i Train To Roots o gli Arawak con Forelock, un popolo genuino, unito e nel mio immaginario anche molto rivoluzionario, un’attitudine che appartiene al dna del reggae».

In scaletta i brani dell’ultimo album “Non è Fortuna” - uscito nel 2022 e da cui è stato di recente estratto il nuovo singolo “7 Secondi” - più alcuni immancabili evergreen del repertorio del gruppo più longevo e rappresentativo del reggae made in Italy. In giro dal 1981, anno della scomparsa del mentore e padre putativo del reggae, Bob Marley, al cui omonimo brano è ispirato il nome stesso degli Africa Unite, la band dall’esordio discografico dell’87 ha scritto una pagina indimenticabile del reggae di casa nostra.

Capaci di sperimentare tra sonorità roots, dub, acustiche ed elettroniche, senza mai perdere in autenticità, gli Africa Unite con l’ultimo lavoro, arricchito da collaborazioni internazionali sono tornati a celebrare le radici, quel roots, su cui in 42 anni di carriera è cresciuta rigogliosa la loro musica… e non è stata questione di fortuna.

