«Fortuna? Macché, il poker è una scienza» 

Una ludoteca di città di nome Neverland. Anno 2008. C'è un ventenne che viene convinto da un amico a partecipare a un torneo di poker. Lui si chiama Roberto Agus: «Eravamo trenta giocatori, iscrizione 10 euro, arrivai primo e ne vinsi 170, tutti in buoni benzina, così voleva la legge allora. Tra l’altro manco avevo una macchina», racconta ridendo.

La svolta

La passione è nata lì: «Studiavo giurisprudenza e la mattina saltavo le lezioni perché la notte prima avevo giocato a poker fino a tardi». Appassionato di cinema e affascinato dal surf, Roberto in pochi mesi esordisce sul tavolo del poker che conta. Giocare in giro per l’Europa che per uno che ama viaggiare è il massimo. Il talento emerge subito. L’amicizia, d’infanzia, con Filippo Candio, celebre campione della disciplina, cagliaritano come lui, è un valore aggiunto: «Con lui ho condiviso le prime trasferte e imparato molte lezioni».

Vita da film

Poker alla texana, due carte coperte per ciascun giocatore e 5 comuni a tutti. Vince chi fa il miglior punto con la somma tra le sue due carte coperte e quelle comuni a tutti i giocatori. Roberto va al primo torneo importante a Sanremo nel 2009, l’Italian poker tour, che ora non esiste più: «Arrivai quarto ad un torneo collaterale e vinsi 18 mila euro, la mia prima somma importante». Incontra campioni come Viktor Blom, detto Isildur1, e impara, ma incrocia anche le abitudini più strane, come un giocatore spagnolo, chiamato “Caballito” che, ogni volta che vince un piatto, «nitrisce forte e lo si può sentire in tutta la sala».

Niente rituali e scaramanzia, il poker è scienza che richiede studio e preparazione costante, nonostante la componente fortuna. Roberto crede alle scelte. Niente strategia fissa: «Mi adatto agli avversari e gioco di conseguenza. Quando incontri avversari preparati, è difficile che ti diano dei segnali fisici, i tells. Importante è l’entità delle puntate. Bisogna capire se la storia che l’avversario ti sta raccontando è credibile o meno».

La cima

Uno dei momenti più emozionanti è la vittoria dell'anello a Cannes. «Giocai l'heads up (testa a testa) con uno di Hong Kong, quattro e mezza del mattino e intorno a noi stavano sbaraccando i tavoli. Ci mancava solo che ci togliessero le sedie da sotto il sedere». Nonostante gioie e vittorie, ci sono anche momenti no: «Nel 2010 smisi di giocare per terminare gli studi e per motivi familiari. Ho ripreso tre anni fa ed ancora adesso non mi capacito di quanto e come la cosa sia cresciuta». Le trasferte tra un torneo e l'altro possono essere stressanti, ma Roberto cerca sempre di ritagliarsi del tempo per sé stesso, nel verde ma non in quello del tavolo: «Rimani fuori casa per mesi e bisogna cercare di alimentarsi al meglio e riposare bene la notte. Non è affatto facile perché spesso, in questi viaggi, ci sono molte tentazioni tipo le continue serate e bevute con i colleghi che si incontrano in giro per l’Europa. La lucidità mentale fa la differenza. In fondo si può sempre uscire, finiti i tornei, per festeggiare».

I consigli

Tanti ambiscono a uscire dall’anonimato e viaggiare, inseguendo sogni e vincite: «Pazienza e niente fretta di vincere. Con il tempo e lo studio i risultati arrivano. Vietato demoralizzarsi nei momenti difficili che sono fisiologici». Roberto è reduce questi giorni da un secondo posto all’Estrellas poker tour di Madrid, bottino di 80 mila euro. Ad aprile sarà a Cannes per le World series poker circuit e poi a Montecarlo per lo European poker tour. «Forse quest’estate sarò a Las Vegas per la prima volta al Main event delle World Series of poker, ma non ne sono sicuro». L’importante è stare con i piedi per terra, se possibile anche seduti al tavolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA