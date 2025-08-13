Fortitudo, largo ai baby calciatori 

In un’epoca di calo delle nascite la società calcistica Don Bosco Fortitudo di Guspini continua a contare su un fiorente settore giovanile. Con il nuovo direttivo, il sogno continua: un calcio fatto di passione, valori educativi e spirito di comunità, e alcune novità, come la collaborazione con un’altra società del paese.

La nuova stagione è alle porte: troppo presto per conoscerne i numeri, ma si punta a replicare quelli dello scorso anno, quando i giovani calciatori erano una novantina. Crescono divertendosi. Nella scorsa stagione le categorie Giovanissimi ed Esordienti hanno svolto due giorni di ritiro in cui si sono allenati, ma soprattutto hanno condiviso momenti di gruppo. Alexandro Tuveri, attuale direttore generale, parla in prospettiva: «Stiamo definendo l’organizzazione del settore giovanile, che sarà una grande collaborazione con il Guspini Calcio».

Qualche settimana fa il cambio al vertice della società con le dimissioni di Carlo Giraldo, artefice con la dirigenza di tanti successi. Lo stesso Giraldo affida a un messaggio le sue emozioni: «Un periodo straordinario della mia vita durato sei anni, dalla Don Bosco e la promozione in Prima categoria alla storica fusione con la Fortitudo, dove ho avuto l’onore di essere il primo presidente». Il nuovo presidente è Giuseppe Ariu, i vice Mario Secci e Roberto Pintus, segretario Sergio Virdis, cassieri Gemma Lecca e Gian Luigi Ibba, referente Sgs Matteo Petromilli, direttore generale Alexandro Tuveri, responsabile logistica Alessio Moi, responsabile eventi Katiuscia Zanda.

La collaborazione tra le società è un’arma importante che favorisce la crescita di giovani: «Il mondo dello sport salva e tiene unite le generazioni, il calcio può essere un’alternativa valida alla strada, offrendo ai giovani un ambiente sicuro e strutturato dove trascorrere tempo libero e socializzare, favorendo l’emancipazione sociale», dice Stefania Atzei, assessora e collaboratrice del Guspini Calcio.

L’assessora allo Sport, Giorgia Massa: «Lo sport svolge un ruolo essenziale nello sviluppo fisico, sociale e personale dei giovani e i settori giovanili sono una priorità. Le nostre società lo dimostrano mettendo al primo posto bambini e ragazzi, trasmettendo l'amore per il calcio, dando loro occasione di partecipare a tornei, fare esperienze divertendosi. È un investimento concreto sul futuro».

