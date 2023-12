Forti mareggiate, traghetti dirottati su Calasetta 

Le violente raffiche di vento hanno scoperchiato ieri mattina il telo superiore di un camion che si trovava vicino allo stadio di Carbonia. Per fortuna nessun ferito.

Sono state le conseguenze del maltempo che si è abbattuto anche sul Sulcis. In considerazione delle difficili condizioni meteo con intensità di burrasca, il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha emesso un’ordinanza che dispone fino alle 12 di oggi la chiusura delle aree cimiteriali a Carbonia e Cortoghiana. Disposto anche il divieto di accesso ai parchi. Disagi anche nei collegamenti marittimi tra Carloforte e Portovesme. Le condizioni meteo-marine, con il vento forte e le onde molto alte, sconsigliano la traversata del canale di San Pietro.

Tutti i traghetti sono stati dirottati verso lo scalo di Calasetta. Una scelta obbligata, dovuta alle condizioni del mare, che si ripropone oggi per il terzo giorno consecutivo, in attesa di un miglioramento del meteo. «Considerato il perdurare delle avverse condizioni meteo-marine previsto per le prossime ore - si legge nell’avviso del Comune - sabato tutto il traffico marittimo sarà dirottato verso lo scalo di Calasetta, con stessi orari e stesso naviglio». (a. s. – a. pa.)

