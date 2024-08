Forti e talentuose come Maria Carta 

Genuinità, coerenza, radici salde e coraggio pionieristico: Maria Carta aveva tutto questo. E non a caso molte di queste doti appartengono alle donne che hanno ricevuto il premio intitolato all'artista di Siligo. Come Tosca e Daniela Pes quest’anno. Maria Carta è anche un forziere senza fondo dal quale continuano a emergere tesori culturali sotto forma anche di poesie dedicate all'ambiente, ai pastori, al mondo del lavoro e a quello femminile. Sarà inserita a pieno titolo tra le “Grandi Donne di Sardegna”, come testimonia la richiesta fatta dall’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas al sindaco Giovanni Porcheddu per organizzare un altro evento a Siligo che celebri i 90 anni della nascita di Maria Carta e i 30 anni della sua morte.

Da vedere

Il premio Maria Carta è anche una serata-spettacolo che domenica (diretta su Videolina e Radiolina dalle 17.30 alle 21) vedrà alternarsi sul palco silighese non solo i premiati ma anche tanti altri artisti.

I premiati

Non è un caso se anche Tosca ha avuto modo di conoscere le canzoni di Maria Carta grazie alla passione del padre. L'artista di Siligo è ben nota ai musicisti e soprattutto alle musiciste che hanno scelto la strada della musica tradizionale. Le incursioni nel pop di Tosca (“Il terzo fuochista” è un gioiello nel Sanremo 2007) rappresentano solo una delle tante sfaccettature della cantante-attrice che ha lavorato per teatro, cinema, ha cantato in romano, napoletano, trentino e persino per il Giubileo. Tosca ha vinto il Premio Tenco nel 1997 (miglior interprete) e la tempiese Daniela Pes l'ha vinto l'anno scorso come miglior album d'esordio confermandosi tra le rivelazioni italiane del 2023.

Il Premio Maria Carta per le imprese sarde che si sono distinte va al Rockhaus Blu Studio di Sassari dei fratelli Erre che opera da 35 anni ed è riferimento isolano per la promozione della musica dal vivo e per le incisioni degli artisti sardi come Piero Marras, Bertas e Tazenda giusto per citare i più noti. Il Circolo dei Sardi premiato è quello in Friuli, sezione di Trieste che a breve sarà intitolato proprio a Maria Carta.

Lo spettacolo

Ventaglio di proposte ampio quello predisposto dal giornalista e musicologo Giacomo Serreli. In apertura verrà ricordata Palmira Santoru, componente del comitato scientifico della Fondazione, recentemente scomparsa, direttrice del coro “Maria Carta” dell'Istituto comprensivo “Pasquale Tola” di Sassari. Tra gli ospiti, il Coro di Usini, che celebra i 50 anni di attività; Maria Giovanna Cherchi, che interpreterà la canzone "Ambasciadores de Sardigna” promossa dalla Fondazione Maria Carta come omaggio agli emigrati; i Tenores Remunnu ‘e Locu di Bitti, che per anni ha condiviso collaborazioni con Maria Carta; l’algherese Yasmin Bradi, una delle più apprezzate nuove voci della canzone catalano-algherese, reduce da importanti riconoscimenti in Catalogna. In chiusura i pugliesi Tamburellisti di Torrepaduli, una delle formazioni più gettonate tra quelle che propongono i travolgenti ritmi della pizzica salentina. A loro si uniranno Andrea Pisu e Vanni Masala del duo sardo Fantafolk.

La dedica

La serata sarà dedicata anche a due grandi amici della musica sarda recentemente scomparsi: la cantautrice romana Giovanna Marini e l'etnomusicologo francese Bernard Lortat-Jacob che aveva una passione per Castelsardo e la musica della Confraternita. ( g. m. )

