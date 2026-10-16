Forti, dimore antiche, torri costiere e chiese: c’è Monumenti aperti 

Capoterra si prepara ad aprire le porte del suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico in occasione di Monumenti Aperti, in programma oggi e domani. Un appuntamento dedicato alla valorizzazione della memoria e dell’identità del territorio che offrirà a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino luoghi, edifici e testimonianze che raccontano la storia della comunità.

L’iniziativa coinvolgerà dieci siti di interesse in un percorso che attraversa diverse epoche e aspetti della storia locale, dai luoghi di culto alle architetture di pregio, dalle tracce dell’attività mineraria alle strutture militari lungo il territorio.

Tra le tappe previste figurano la chiesa parrocchiale di Sant’Efisio, la chiesa di Santa Barbara, la chiesa stazionale di Sant’Efisio e la chiesa di San Girolamo. Spazio anche alle dimore storiche, con Casa Melis e Casa Spadaccino, e alla memoria del territorio, rappresentata dai reperti minerari in piazza Municipio. Il percorso comprende inoltre la biblioteca comunale “Sergio Atzeni”, la torre costiera di Su Loi e i forti militari di Pauliara.

Preziosa la partecipazione degli studenti delle scuole locali e dei volontari, chiamati ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei siti. Un’esperienza che punta a favorire la conoscenza del patrimonio culturale e a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la storia della propria comunità. Le visite si svolgeranno oggi dalle 15,30 alle 18.30 e domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

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