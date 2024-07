«Forti alla ’ndrangheta: fate star zitto Travaglio» 

La Procura apre un’indagine su un nuovo caso Chico Forti, l’ex produttore 65enne condannato per omicidio negli Usa nel 2000 e rientrato in Italia il 18 maggio per continuare a scontare la pena in patria. Un operatore del carcere di Verona dice che Forti gli ha chiesto di contattare qualche ‘ndranghetista per mettere a tacere il direttore del “Fatto Quotidiano” Marco Travaglio (al suo rientro in Italia, accolto dalla premier Giorgia Meloni, il giornale aveva titolato “Bentornato assassino”), la giornalista Selvaggia Lucarelli e una terza persona. Ma l’avvocato Andrea Radice riferisce che Forti «è caduto dalle nuvole» e ora è «stupito, affranto e smarrito».

Intanto Selvaggia Luicarelli attacca: «Non ho ancora sentito una parola di commento sulla vicenda da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, domani rientro a Milano e spero che quanto meno la premier venga ad accogliermi al casello autostradale, considerato che a Forti, condannato per omicidio, è andato a riceverlo in pompa magna all’aeroporto quando è tornato in Italia dall’America».

