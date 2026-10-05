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06 ottobre 2026 alle 00:37

Forte Village, qualificazioni fatali per i tennisti sardi 

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Primo turno letale per i tennisti sardi iscritti alle qualificazioni del terzo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata dalla Forte Village Sports Academy, con il supporto della Regione.

Nel tabellone maschile, out Lorenzo Rocco (Tc Cagliari), che lotta, ma cede 5-7, 6-3, 10-7 davanti al suo compagno di squadra Marco Furlanetto, Marco Dessì (Ct Ceglie Messapica), sconfitto 6-4, 1-6, 10-8 dopo una battaglia contro Filippo Francesco Garbero, e Alessandro Concu (Tc Match Ball) regolato 6-2, 6-1 da Gabriele Pennaforti, neoacquisto del Tc Alghero. Sempre per il circolo della Riviera del Corallo, sono già nel main draw Lorenzo Carboni, accreditato della sesta testa di serie, che esordirà contro Federico Iannacone, e Gabriele Maria Noce (31enne di Alatri, giallorosso dallo scorso anno), che attende un qualificato.

Nel femminile, Alessandra Pezzulla (Quattro Mori Tennis Team) sconfitta 6-0, 6-2 dalla tedesca Luisa Meyer Auf Der Heide, mentre Barbara Dessolis è stata battuta 7-6(3), 6-0 dalla tedesca Annemarie Lazar. Sempre in casa Tc Cagliari, Eleonora Alvisi approfitta del ritiro di Galatea Ferro sul 6-3, 3-1, mentre Nicole Andrea Molaro vede ritirare Matilde Mariani sul 6-4, 4-4. Nel main draw c'è Alessandra Mazzola, (romagnola tesserata per il Tc Cagliari), numero 7 del seeding e opposta alla georgiana Sofia Shapatava.

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