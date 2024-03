Forte Village, oggi la finale tra Serdarusic e Royer 

Nino Serdarusic e Valentin Royer si sfideranno oggi per la vittoria del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del resort di Santa Margherita di Pula (25mila dollari di montepremi). Il croato, testa di serie numero 6, in semifinale ha eliminato 4-6, 6-2, 6-4 l'ultimo italiano in gara, Marcello Serafini, numero 8 del seeding, mentre il francese, numero 2 del tabellone, ha superato 6-4, 2-6, 6-2 l'olandese Max Houkes, numero 4. Un'italiana anche nelle semifinali femminili, è Martina Colmegna, che ha regolato 6-4, 6-1 la belga Clara Vlasselaer e oggi sfida la favorita della vigilia, la greca Sapfo Sakellaridis.

Carboni out in Turchia

Lorenzo Carboni si ferma nei quarti del doppio del- l'Itf di Antalya (15mila dollari di montepremi). In coppia con Gianluca Carlini, l'algherese ha perso 6-3, 1-6, 10-5 contro i turchi Umut Akkoyun e S Mert Ozdemir.



