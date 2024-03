Forte Village, Itf senza sardi 

Non ci saranno tennisti sardi nel tabellone principale del singolare maschile dell'Itf del Forte Village. Il verdetto è arrivato nell'ultimo turno delle qualificazioni, che ha visto Niccolò Dessì e Matteo Mura sconfitti da avversari già presenti nella classifica mondiale: l'alfiere del Tc Cagliari 6-2, 7-6(5) da Luigi Castelletti (1527 Atp), il torresino 6-0, 6-3 da Federico Salomone (1458). In doppio c'è Alberto Sanna (Tc Cagliari) che, con Giammarco Gandolfi, affronta Niccolò Catini e Stefano Reitano.

Nelle qualificazioni femminili, cinque sarde al via. Al turno decisivo le sorelle Dessolis (Tc Cagliari): Barbara la spunta 7-5, 2-6, 10-7 sulla tedesca Alicia Melosch e oggi sfida per un posto nel main draw la francese Astrid Lew Yan Foon, mentre Marcella non concede giochi alla compagna di circolo Sara Festa e ora si misura con Eleonora Alvisi. Sconfitte per Valeria Barlini Pischedda del Tc Cagliari (6-0, 6-0 da Angelica Raggi) e per Alessandra Pezzulla (6-3, 6-1 dalla statunitense Julia Ronney). In doppio, le Dessolis contro la ceca Lucie Havlickova e la serba Lola Radivojevic.



