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14 aprile 2026 alle 00:09

Forte Village, due sardi nel main draw 

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Due tennisti sardi parteciperanno al main draw del singolare maschile del terzoItf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy. Sono l'algherese Lorenzo Carboni che, nel main draw grazie a una wild card, esordirà oggi contro Sebastiano Cocola, e il torresino Matteo Mura, che sfiderà la testa di serie numero 6 Tommaso Compagnucci. Mura si è qualificato al termine di due battaglie sportive vinte contro Alberto Bronzetti (6-3, 2-6, 10-4) e Leonardo Malgaroli (6-1, 4-6, 10-4). Subito out Alberto Sanna del Quattro Mori Tennis Team (6-1, 6-2 da Nicolò Toffanin) e Lorenzo Rocco del Tc Cagliari (6-2, 5-7, 10-5 da Francesco Ferrari). In doppio, Carboni, con il russo Andrey Chepelev, affronterà Edoardo Cherie Ligniere e Francesco Ferrari. Qualificazioni femminili amare, con Marcella Dessolis del Tc Cagliari sconfitta 3-6, 6-1, 10-8 allo sprint da Viola Turini, mentre Francesca Mostallino del Ct Decimomannu è stata stoppata 6-1, 6-3 dalla tedesca Ida Wobker. In doppio, Dessolis, in coppia con la compagna di circolo Eleonora Alvisi, esordirà contro la romena del Tc Alghero Arina Gabriela Vasilescu e l'ellenica Marianna Argyrokastriti.

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