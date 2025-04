Forte Village, Carboni parte bene 

Esordio vincente per Lorenzo Carboni nel quinto Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Il 19enne algherese, in tabellone grazie a una wild card, ha eliminato 7-5, 4-6, 6-2 la testa di serie numero 8 Alexander Weis al termine di 3 ore e 11' di gioco. Subito out i sardi nelle qualificazioni: Alessandro Concu del Tc Novelli (6-2, 6-0 da Gian Marco Ortenzi), Paolo Emilio Cossu Floris (6-1, 6-2 da Patric Prinoth) e i tre alfieri del Tc Cagliari Cristian Pilia (che non conquista giochi contro Filippo Mazzola), Davide Bocchini (doppio 6-1 da Lorenzo Angelini) e Jacopo Sanna (6-0, 6-1 da Filippo Giovannini). Nel main draw femminile ci qualificheranno almeno tre sarde. Due sono Marcella Dessolis del Tc Cagliari (doppio 6-2 a Ludovica Mazzucchelli del Tc Terranova) e Aurora Deidda del Milano 26 (6-1, 6-2 alla statunitense Gabriela Vilar), mentre la terza uscirà dal derby targato Monte Urpinu tra Barbara Dessolis e Ruby Pinna, in programma oggi come la sfida tra la compagnia di circolo Carola Manfredonia e Caterina Odorizzi. Sofia Del Balzo Ruiti del Ct Decimomannu è stata sconfitta 6-1, 6-2 dalla polacca Barbara Straszewska.



