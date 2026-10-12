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13 ottobre 2026 alle 00:08

Forte Village, a Dessolis il derby sardo con Pezzulla 

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Barbara Dessolis si aggiudica il derby sardo nel primo turno delle qualificazioni femminili del quarto dei cinque tornei Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione Sardegna. La portacolori del Tc Cagliari regola 6-0, 6-2 Alessandra Pezzulla (Quattro Mori Tennis Team), fresca vincitrice dell'Open di Iglesias conclusosi domenica, e oggi, per un posto nel tabellone principale, affronterà Ilary Pistola, che supera 6-4, 6-2 Carlotta Bassotti. Eliminata all'esordio Carolina Cicu (Torres): 6-2, 6-3 da Federica Bilardo. In casa Tc Cagliari, bene Eleonora Alvisi (che approda al turno decisivo regolando 6-2, 6-1 Paolina Pieragostini) e Marco Furlanetto (che strappa il pass per il main draw maschile spuntandola 5-7, 6-1, 10-8 su Alessandro Bellifemine).

Qualificati altri quattro italiani: Matteo Sciahbasi (6-2, 6-3 sul belga Nicolas Ifi), Simone Massucco (3-6, 6-4, 10-6 sul bulgaro Dimitar Kisimov), Tobia Costanzo Baragiola Mordini (doppio 6-1 sul francese Edouard Villoslada) e Lorenzo Berto (stesso risultato contro un altro transalpino, Arthur Bellegy). Sconfitto nel turno decisivo Gabriele Pennaforti (Tc Alghero), 7-5, 7-6(1) in oltre due ore e mezza di gioco per mano del romeno Rares Pieleanu. Stesso tempo di gioco, all'esordio nel tabellone principale, anche per la wild card Gabriele Crivellaro, che l'ha spuntata 1-6, 6-4, 6-4 sul bulgaro Ivan Ivanov. ( a.bu. )

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