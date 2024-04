Forte sciame sismico Ai Campi Flegrei una mattina di paura 

Napoli. Ai Campi Flegrei la terra torna a tremare ancora una volta. Uno sciame sismico imponente, quello registrato ieri in mattinata a partire dalle 9.35, che ha contato oltre 70 eventi di varia intensità in un lasso di tempo ridotto e ha avuto il picco nella scossa registrata alle 9.44 (di magnitudo 3.7), seguita alle 9.46 da un altro fenomeno di intensità inferiore (3.1). Epicentro localizzato nell’area della Solfatara, con scosse di lieve intensità registrate anche nel pomeriggio. L’ultimo fenomeno importante prima di oggi solo dieci giorni fa. Paura per gli abitanti dei comuni dell’area flegrea, ma la scossa più importante è stata avvertita distintamente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti dei palazzi della zona collinare, sul lungomare e a Chiaia. Quello di ieri non è l'evento più forte in assoluto da quando l’incubo terremoto è tornato a farsi vivo: il 16 ottobre il sisma raggiunse magnitudo 4.2. Nessun danno è stato segnalato e a Fuorigrotta, uno dei quartieri più vicini all’epicentro, si è giocata regolarmente la partita Napoli-Frosinone.

Ma dato il ripetersi del fenomeno, con il suolo che continua a deformarsi, cresce l’attesa per la due giorni di prove di evacuazione previste a Pozzuoli il 30 e 31 maggio, che verrà fatta immaginando una “situazione 3”, l’eventualità considerata peggiore dalla Protezione civile. Prima di allora un’esercitazione in una scuola cittadina è prevista anche a Napoli il 22 aprile.

