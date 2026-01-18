«Forte rischio di infiltrazioni mafiose» 

La Sardegna è una terra esposta, già oggi, a un concreto rischio di infiltrazioni mafiose. È da questo presupposto, richiamato nelle relazioni della magistratura e della Direzione Investigativa Antimafia, che nasce la dura presa di posizione del Movimento 5 Stelle di Nuoro contro la trasformazione del carcere di Badu ‘e Carros in istituto destinato al regime del 41 bis. Una scelta che, secondo i pentastellati, rischia di scaricare sull’isola un peso enorme in termini di sicurezza, controllo del territorio e tenuta sociale. Un allarme ancora più preoccupante perché il sindacato di polizia Siulp denuncia «carenze di organico e maggiore rischio».

Rischio infiltrazioni

La pubblicazione del verbale della Conferenza Stato-Regioni ha riacceso lo scontro politico. Per il M5S il documento conferma quanto già denunciato nel Consiglio comunale: il centrodestra avrebbe minimizzato la portata del progetto, mentre i numeri parlano chiaro. Tre dei sette carceri nazionali dedicati al 41 bis saranno in Sardegna, concentrando quasi la metà dei detenuti sottoposti al regime più duro del sistema penitenziario. Badu ’e Carros, che oggi ospita non più di sei detenuti in 41 bis, potrebbe arrivare ad accoglierne circa novanta. A rendere il quadro ancora più allarmante sono le valutazioni degli inquirenti. «Il procuratore Patronaggio ha definito la Sardegna “a forte rischio di sviluppo mafioso”, mentre la Dia, nella relazione semestrale al Parlamento del 2024, segnala “contatti di soggetti criminali isolani con le tradizionali organizzazioni mafiose del sud”» ricordano i consiglieri del M5S nuorese, Alessia Canova, Stefano Ferreli, Paola Siotto e Alessandro Murgia, che annunciano battaglia in tutte le sedi istituzionali per informare la cittadinanza sulle possibili ricadute negative per il territorio.

Niente rinforzi

Alle preoccupazioni politiche si aggiunge il durissimo intervento del Siulp Sardegna, il sindacato di Polizia che denuncia la mancata assegnazione alla regione degli agenti in prova provenienti dal 231° corso di formazione della Polizia di Stato, definendo la decisione del Ministero dell’Interno «grave, miope e penalizzante».

Secondo il Siulp, la Sardegna soffre da tempo di una carenza di organico ormai strutturale, aggravata da pensionamenti, trasferimenti e da un costante aumento delle incombenze operative. In questo contesto, l’ipotesi di rafforzare la presenza di detenuti sottoposti al regime del 41 bis senza un parallelo potenziamento delle forze dell’ordine rappresenta un rischio concreto per la sicurezza del territorio e per l’efficacia del presidio di legalità. Anche il sindacato sottolinea inoltre come la questione non sia limitata alla dimensione penitenziaria, ma coinvolga le relazioni familiari dei detenuti, l’impatto sociale sulle comunità locali e le conseguenze indirette sulla gestione dell’ordine pubblico, in una regione complessa come la Sardegna.

Discarica abusiva

A Nuoro emerge un altro elemento critico: mentre all’interno del carcere i lavori di ristrutturazione procedono a ritmo serrato, l’esterno dell’istituto si è trasformato in una discarica abusiva, con decine di materiali abbandonati tra materassi, mobiletti, frigoriferi e stufette. Ora il Ministero ha preparato una convenzione con il Comune. Un dettaglio che, secondo i critici del progetto, racconta più di molte parole l’approccio frettoloso e disorganico con cui si sta portando avanti la trasformazione di Badu ‘e Carros in carcere destinato al 41 bis.

