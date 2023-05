Forte puzza di gas, residenti allarmati: «Sotto la pavimentazione c’è il vuoto»  

Un forte odore di gas, l’intervento dei vigili del fuoco e poi i lavori in strada che hanno mostrato quello che c’è sotto la pavimentazione: il vuoto. E così in via San Domenico cresce la preoccupazione tra gli abitanti. Il comitato Vivere a Villanova lancia l’allarme. E chiede verifiche.

Gli scavi

La prima chiamata verso le 19 di martedì. Diversi abitanti della zona di via San Domenico hanno sentito un sospetto odore di gas. I vigili del fuoco non hanno trovato nulla di particolare ma sono scattati gli accertamenti da parte del Comune per verificare eventuali perdite dalle tubazioni sotto la strada. Così in piena notte gli operai hanno effettuato uno scavo. Intervento molto rumoroso. Avrebbero scoperto che l’acqua ha portato via molta terra, creando delle pericolose parti di vuoto. «Ho fatto foto e video di una situazione che non può essere sottovalutata», spiega Giuseppe Schiavetti. «Si vedono dei vuoti sotto la pavimentazione».

Le segnalazioni

I lavori sono proseguiti fino a ieri mattina. Con disagi inevitabili: anche i mezzi per la raccolta dei rifiuti non sono potuti passare nel tratto di via San Domenico interessato dal cantiere. Poi la buca è stata coperta. E proprio questo aspetto non tranquillizza i residenti. Anche perché in altre zone sarebbero state segnalate delle irregolarità nelle strade e nella pavimentazione. Da qui la richiesta: «Vogliamo che vengano svolte delle verifiche approfondite». (m. v.)