Forte della Maddalena restituito alla città 

Il Forte della Maddalena ritrova il suo antico fascino e torna a essere frequentato da turisti e residenti. Si sono conclusi i lavori di restauro che hanno restituito alla città una parte significativa della storica fortificazione, riportando alla luce uno spazio di grande valore identitario e paesaggistico. Il cantiere, avviato nel giugno 2024 e finanziato con 1,5 milioni di euro provenienti dal Pnrr, ha consentito di intervenire sulle murature perimetrali maggiormente deteriorate, consolidandole e mettendole in sicurezza. Contestualmente sono state ridefinite le pavimentazioni e potenziata l’illuminazione esterna, migliorando decoro e fruibilità dell’area.

L’intervento ha riguardato anche la riqualificazione degli spazi interni, con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo suggestivo, ora completamente accessibile grazie all’installazione di nuove panchine e cestini portarifiuti. «Siamo già al lavoro per reperire nuove risorse per completare il recupero dell’intera area» afferma il sindaco Raimondo Cacciotto. «Si tratta di uno spazio di straordinario e siamo fortemente determinati a proseguire, di concerto con la Regione Sardegna, per estendere gli interventi agli ulteriori spazi del Forte», assicura il primo cittadino. L’Amministrazione guarda dunque oltre il traguardo appena raggiunto. «Nel frattempo - prosegue Cacciotto - vogliamo valorizzare il Forte nella sua vocazione culturale e sociale, rendendolo sempre più un luogo vivo, aperto e fruibile per la comunità. È uno spazio che si presta a molteplici iniziative e, già in vista dell’estate, stiamo lavorando a una proposta di alto profilo».

