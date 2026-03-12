VaiOnline
Alghero.
13 marzo 2026 alle 00:36

Forte della Maddalena nel mirino dei vandali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Forte della Maddalena di Alghero, restituito alla città poche settimane fa dopo i lavori di recupero, è già stato preso di mira dai vandali. Sulle panchine bianche installate di recente all’interno dell’area restaurata sono infatti comparse scritte realizzate con vernice spray, segni che deturpano uno spazio appena riqualificato e destinato a diventare un nuovo luogo di incontro per la comunità.

Un gesto che lascia l’amaro in bocca perché il Forte era stato appena riconsegnato alla città dopo un importante intervento di recupero. I lavori, avviati nel giugno del 2024 e finanziati con 1,5 milioni di euro del Pnrr, si sono conclusi da poche settimane. L’intervento ha permesso il consolidamento e la messa in sicurezza delle murature perimetrali, la riqualificazione delle pavimentazioni e il potenziamento dell’illuminazione esterna, oltre all’installazione di nuovi arredi urbani. L’area è oggi completamente fruibile e restituisce ai cittadini uno spazio di grande valore storico e paesaggistico, che nei programmi dell’amministrazione dovrà diventare un luogo dedicato alla cultura e a piccoli eventi identitari. Il sindaco Cacciotto ha fatto sapere che gli uffici sono al lavoro per reperire nuove risorse e completare il recupero dell’intera area destinata a diventare spazio vivo e aperto alla comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 