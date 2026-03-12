Forte della Maddalena nel mirino dei vandali 

Il Forte della Maddalena di Alghero, restituito alla città poche settimane fa dopo i lavori di recupero, è già stato preso di mira dai vandali. Sulle panchine bianche installate di recente all’interno dell’area restaurata sono infatti comparse scritte realizzate con vernice spray, segni che deturpano uno spazio appena riqualificato e destinato a diventare un nuovo luogo di incontro per la comunità.

Un gesto che lascia l’amaro in bocca perché il Forte era stato appena riconsegnato alla città dopo un importante intervento di recupero. I lavori, avviati nel giugno del 2024 e finanziati con 1,5 milioni di euro del Pnrr, si sono conclusi da poche settimane. L’intervento ha permesso il consolidamento e la messa in sicurezza delle murature perimetrali, la riqualificazione delle pavimentazioni e il potenziamento dell’illuminazione esterna, oltre all’installazione di nuovi arredi urbani. L’area è oggi completamente fruibile e restituisce ai cittadini uno spazio di grande valore storico e paesaggistico, che nei programmi dell’amministrazione dovrà diventare un luogo dedicato alla cultura e a piccoli eventi identitari. Il sindaco Cacciotto ha fatto sapere che gli uffici sono al lavoro per reperire nuove risorse e completare il recupero dell’intera area destinata a diventare spazio vivo e aperto alla comunità.

