Forte della Maddalena, il restauro pronto in autunno 

Proseguono a ritmo serrato i lavori di restauro e riqualificazione di una parte dell’antico Forte della Maddalena. Gli interventi, avviati a luglio scorso da una azienda di Osilo, si dovrebbero concludere nell’autunno 2025 con una spesa di circa un milione di euro. Pochi giorni fa una delle impalcature, quella verso il porto, è stata smontata liberando la “nuova” facciata. Il Comune di Alghero intende restituire dignità urbana, architettonica, storica e sociale al bastione usato per anni come deposito o ripostiglio.

Il monumento nel cuore del centro storico, unico forte superstite che caratterizzava la piazzaforte di Alghero, visto che quelli di Montalbano e Sulis sono stati demoliti all’inizio del Novecento, sarà recuperato messo in sicurezza, anche perché la Soprintendenza aveva rilevato delle lesioni sui muraglioni. Il contesto monumentale risalente al Cinquecento, completamente svuotato dell’ampio terrapieno sul quale un tempo poggiavano i pezzi d’artiglieria, più di mezzo secolo fa veniva utilizzato come cantiere per la costruzione dei gozzi e delle spagnolette. Più di recente, agli inizi degli anni 2000 ha funzionato come teatro all’aperto per spettacoli e concerti.

