Forte Cappellini: chieste le carte 

La Soprintendenza ritorna nel compendio del Forte Cappellini di Baia Sardinia (ex Opera batteria Tre Monti) e vuole un quadro chiaro della situazione. Il Forte è monumento nazionale, lo ha disposto qualche anno fa la Commissione per il patrimonio culturale della Sardegna, introducendo vincoli rigidi, che vanno oltre la tutela paesaggistica. Il tema delle verifiche è semplice: a suo tempo era stato stabilito che le modalità di utilizzo della fortezza realizzata alla fine dell'Ottocento, di proprietà della Regione, devono essere compatibili con la classificazione di monumento storico di interesse nazionale. Dentro il compendio c’è il Phi Beach, il locale internazionale da 250mila presenze all’anno di Luciano Guidi. La Soprintendenza ha chiesto la documentazione degli interventi effettuati nel corso degli anni in questo tratto di litorale di Arzachena. Va ricordato che il vincolo ricade sull’intero perimetro della ex area militare, considerata un unico compendio monumentale. La Soprintendenza avrebbe chiesto anche le carte della concessione regionale alla Relais del Forte srl di Renzo Bongiovanni, che, a sua volta, cede in locazione un settore alla società Medex di Luciano Guidi. Non è la prima volta che la Soprintendenza di Sassari si occupa del Forte Cappellini: in passato il sito è stato al centro di forti tensioni. Nel 2020 il Tar ha bocciato una ordinanza regionale di sgombero del compendio, dando ragione alla Relais del Forte srl. Il fatto è che la srl di Bongiovanni e la Medex operano da tempo a Baia Sardinia e i giudici amministrativi hanno scritto che «non si può dare una indicazione a un privato, ingenerando un legittimo affidamento sulla possibilità di proseguire le attività aziendali, per poi modificarla».

RIPRODUZIONE RISERVATA