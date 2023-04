Forte Arena, il 29 luglio arriva Gigi D’Alessio  

Sarà una grande estate in musica quella di Gigi D’Alessio. Dopo il successo dei 5 straordinari concerti-evento “Gigi - Uno come te - Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il suo viaggio live prosegue con il “Dove c’è il sole tour”, la nuova serie di date, che in estate lo porterà nelle principali arene della Penisola, tra cui la Forte Arena di Santa Margherita di Pula, Cagliari, dove approderà il 29 di luglio per quella che, al momento, rimane la sua unica data nell’Isola (biglietti disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali).

Accompagnato sul palco dalla band composta da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione), Gigi D’Alessio tornerà ad abbracciare il pubblico con tutto il calore e l’energia della sua musica.

A fare da colonna portante della scaletta saranno i brani storici del cantautore napoletano, successi amatissimi dal suo grande pubblico, come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti da “La prima stella”, a “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”.

Un viaggio emozionante e coinvolgente tra le note di una carriera straordinaria, giunta l’anno scorso al traguardo dei 30 anni e dei 27 milioni di dischi venduti.