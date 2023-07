«Forse Simeone si è rifugiato nel nord Africa»  

Inviata

Carloforte. «Potrebbe essere partito in barca alla volta della Tunisia o di qualche Paese africano in cui ha coltivato interessi in passato, in attesa di vedere come si mette la situazione». Questa è l’ipotesi più accreditata a Carloforte dove in passato l’ex sindaco Marco Simeone ha diviso la comunità tra estimatori e detrattori, ma dove da ieri tutti concordano su un punto: dell’ex amministratore nell’isola non c’è traccia da quando la corte di Cassazione il 24 giugno lo ha condannato in via definitiva a 7 anni e mezzo di carcere per la bancarotta della società Sept Italia. Su di lui pendono anche altre due condanne non definitive per bancarotta a 9 e 3 anni.

Le voci

Simeone in realtà risiede nel Cagliaritano ma, sino alla sera del 23 giugno, più di una persona lo ha visto nella sua amata isola di San Pietro dove negli ultimi anni si era dedicato al settore della ristorazione: «Ci dispiace, non sappiamo nulla e non abbiamo alcuna dichiarazione da fare», dicono con grande cortesia ma fermezza assoluta al ristorante di corso Battellieri dove ieri mattina il locale era chiuso ma che, alla sera, ha aperto così come nelle ultime settimane. Nel “suo” ristorante e nel resto del paese si è sollevata una sorta di coltre di protezione perché in tanti, amici o detrattori, non si aspettavano un finale della storia avvolto da un mistero estremamente difficile da commentare. Soprattutto da quando è diventata di dominio pubblico la notizia che i carabinieri della Compagnia di Carbonia, incaricati dal magistrato di rintracciare Marco Simeone per condurlo in carcere, hanno stilato un “verbale di vane ricerche” che aprirà le porte al decreto di latitanza seguito dall’ordine di cattura europeo. «Come andrà a finire la storia? Nessuno di noi può dirlo. Ma qualsiasi decisione abbia preso sono certo che non l’abbia comunicata a nessuna delle persone a lui care per evitare di causare loro qualsiasi problema – dice Sebastiano Tiragallo, 74enne che ieri, come tanti compaesani, si trovava in centro dove tanti turisti passeggiavano tra bancarelle di souvenir e artigianato locale – nessuno oggi prende più posizione su una sentenza ormai scritta, ma tanti sono vicini al Marco Simeone uomo». In effetti in pochi entrano nel merito delle accuse che hanno portato a questa condanna: «Come è giusto che sia – puntualizza l’attuale sindaco Stefano Rombi – la giustizia ha fatto il suo corso su temi di cui, a suo tempo, ciascuno si è fatto una sua idea. Ma oggi le conseguenze riguardano la sfera privata di una persona su cui avrebbe poco senso entrare, ipotizzando o giudicando le sue scelte qualunque essere siano».

I pareri

Una considerazione che accomuna tanti, soprattutto chi lo ha sempre sostenuto: «Non possiamo giudicare una sentenza – ribadisce Maria Vitiello dal suo banco della pizzeria "Lo scugnizzo” di via Garibaldi – ma resta un profondo dispiacere. Davvero mi auguro che le sue scelte non aggravino la situazione, spero davvero che abbia ponderato bene ogni mossa come ha sempre fatto». Giudizio simile è quello che esprime Francesca Salis, nella sua tabaccheria in via XX Settembre, che si limita a dire: «Che il bene che ha fatto alla comunità gli torni indietro amplificato». C’è chi puntualizza un dettaglio sostanziale: «Tutte le accuse che gli sono state mosse che riguardavano il suo ruolo di amministratore pubblico si sono chiuse con assoluzioni – dice Carla Boccone, 70 anni, che Simeone lo conosce da una vita – le condanne vanno su sfere che non riguardano la vita dei carlofortini, ecco perché tanti oggi provano un gran dispiacere». Sia chiaro, Simeone è sempre stato un personaggio molto controverso, amato e odiato, ma se in passato anche i social brulicavano di attacchi, in questi giorni si assiste a un silenzio irreale. «Sono di Cagliari ma vengo a Carloforte da una vita – dice Alessandra Plaisant, 47enne che ieri era in centro – Simeone non è stato il mio sindaco ma tanti come me gli riconoscono molti traguardi, come quando ha inventato dal nulla il Girotonno portando l’isola in un palcoscenico internazionale. Sapere che potrebbe non tornare più a Carloforte è molto triste».

