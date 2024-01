Foro Boario, rinasce la piazza 

Per il taglio del nastro c’è ancora da attendere, in piazza Pintus il biglietto da visita è ancora quello di un cantiere aperto. Nei giorni scorsi, però, un nuovo tassello si è aggiunto al lungo e articolato percorso destinato a dare un nuovo volto all’area del Foro Boario. Gli operai hanno dato il via alle operazioni di scarificazione dell’asfalto, in vista della successiva bitumatura. I lavori interesseranno le vie Vandalino Casu e Guglielmo Marconi, compresi i relativi innesti tra la rotatoria di via Anglona sino al ponte di Chirigheddu. Per ridurre al minimo i disagi, l’impresa garantirà l’apertura dei due importanti assi viari regolando il traffico ed evitando chiusure.

I lavori

Non è proprio l’ultimo atto per rendere pienamente fruibile la zona da tempo al centro di uno dei più importanti interventi finanziati nell’ambito del piano per la periferia Oristano Est, ma è un importante passo avanti. «In contemporanea - fanno sapere dagli uffici - si dovrà procedere con il completamento della piazza e la messa in posa delle piante». Nel progetto di riqualificazione è previsto anche il posizionamento di tredici nuovi alberi in piazza Pintus dove sono state sistemate nei mesi scorsi le panchine a forma di stella realizzate in ricomposto di Orosei. Resta da completare la pavimentazione, poi finalmente anche lo storico complesso architettonico, inaugurato nel 2021 con la mostra “Costruttori di stelle” dopo decenni di attesa, potrà ritagliarsi uno spazio adeguato nel panorama culturale cittadino.

Viabilità

Per quanto riguarda il rischio allagamenti nella piazza, il Comune ha scelto di affidarsi ad un progettista idraulico e valuta la possibilità di creare nuove aree di raccolta delle acque meteoriche in prossimità di Silì e del centro intermodale.Nel frattempo si interviene sulla viabilità circostante: qualche settimana fa sono iniziati i lavori sistemazione del tratto di via Vandalino Casu tra via Anglona e il distributore di carburanti, sia sul lato ferrovia che sul fronte opposto. L’intervento, da 560mila euro circa, prevede la realizzazione di marciapiedi, una nuova recinzione e la sostituzione del cordolo che delimita la pista ciclabile con un’aiuola lineare. I cartelli stradali indicano lavori in corso anche in via Meucci dove è entrato nel vivo il programma di rigenerazione urbana: un milione 900mila euro per la riqualificazione dei quartieri Su Brugu e Sacro Cuore attraverso l’ampliamento degli spazi e delle aree verdi.

