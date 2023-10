Foro Boario, resta il rischio allagamenti 

«I lavori del Foro Boario saranno completati entro l’anno, ma per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti è necessario affidare uno studio idraulico a professionisti: le vasche di raccolta non bastano». Una buona e una cattiva notizia dall’assessorato ai Lavori pubblici.

Altri interventi

L’illusione (alimentata dalle rassicurazioni che fino a non molto tempo fa arrivavano dagli uffici comunali) che gli interventi realizzati fossero sufficienti ad evitare all’incrocio tra le vie Vandalino Casu, Ricovero e Sardegna e Marconi di finire sott’acqua al primo acquazzone, è svanita prima ancora dell’arrivo delle prime nubi autunnali. Le parole dell’assessore Simone Prevete non lasciano spazio a molti dubbi: pur essendo stato completato lo spostamento di alcuni tratti di condotte idriche che dovrebbero agevolare il deflusso delle acque piovane, è altamente probabile che in caso di eventi meteorologici avversi in piazza Pintus torni a formarsi la mega pozzanghera. Forse in misura minore, ma per ripristinare la funzionalità idraulica dell’area a quanto pare non basta il progetto esecutivo dell’ingegner Tonino Mulas (affidato alla ditta Dueffe di Siamaggiore per un importo di 235mila euro) che avrebbe dovuto mettere la parola fine ai disagi che da anni alle prime piogge si ripresentano puntuali nello stesso punto della città.

Nuovo studio

«Nella zona del Foro Boario confluiscono le acque meteoriche di Silì e di Oristano Est - spiega l’esponente sardista - finora non è mai stato realizzato uno studio approfondito per individuare una soluzione efficace. Abbiamo ottenuto un finanziamento di un milione e mezzo di euro, nei prossimi giorni pubblicheremo un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse tra professionisti del settore». Nel frattempo in Pratz’e Bois procede il cantiere che «salvo imprevisti, entro fine anno sarà ultimato».

L’interrogazione

Sull’argomento i consiglieri di centrosinistra, prima firmataria Carla Della Volpe, hanno presentato un’interrogazione al primo cittadino nella quale si chiede «per quali motivi la ditta aggiudicataria dell’appalto non abbia completato i lavori e quali siano i tempi per rendere decorosa la piazza e nuovamente fruibile il centro espositivo del Foro Boario». Dall’assessorato arrivano rassicurazioni. «Gli operai non sono fermi - fa sapere Prevete - in questi giorni sono stati completati gli interventi in via Buonarroti». In piazza Pintus sono state sistemate le prime quattro panchine cordonate, a breve saranno sistemate le tre a forma di stella.

Il museo

«Non appena sarà posata l’illuminazione si procederà con la pavimentazione», conclude l’assessore Prevete. E allora finalmente potrà essere riaperta la struttura museale, inaugurata in pompa magna con la mostra “Costruttori di stelle” e poi di nuovo messa in stand-by. L’assessore alla Cultura, Luca Faedda, attende la fine dei lavori, poi bisognerà ragionare su come valorizzare lo storico edificio.

