Foro Boario, piano anti allagamento 

Il Comune ci riprova a mettere in sicurezza la zona del Foro boario dove quando piove, e non solo di brutto, si forma un lago d’acqua che blocca le auto e preoccupa i residenti.

«Problemi ventennali»

«Da vent’anni viviamo questa situazione di disagio e di pericolo con l’acqua che arriva da “Pratza e is bois”, percorre via Umbria e arriva oltre le porte del nostro bar. Anche a fine maggio siamo stati costretti a chiudere l’attività, la situazione ci sta danneggiando non poco. Mettono in piedi il cantiere ma non se ne viene a capo. Adesso si dice che stiano per mettere in campo l’ennesima soluzione, ci spero ma per crederci devo vedere gli effetti», sbottano al “Barcisio”, via Umbria. Il titolare del bar, Tarcisio Murgia, ha pronte due paratie in alluminio per impedire l’ingresso dell’acqua di scarico da Pratza e is bois nel suo locale. «Non solo acqua piovana, insieme arriva di tutto», dice Tarcisio.

Opera in corso

Dopo una serie di rattoppi, il Comune nel 2019 sfruttando un finanziamento regionale di 370mila euro della Regione per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico, approva due anni dopo il progetto esecutivo dell’ingegnere Tonino Mulas e nell’agosto dello stesso anno affida i lavori alla Due effe srl di Siamaggiore per 235mila euro a fronte dell’importo a base d’asta di 370mila.

La variante

Tre giorni fa il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu, ha deciso di impegnare 22mila euro dell’economia della gara per eliminare, si spera definitivamente, la pozzangherona di Pratza e is bois che si forma dopo le piogge. I 22mila euro saranno utilizzati per spostare alcuni tratti delle condotte idriche, gas e telecomunicazioni in via La Sila, Cilento e Basilicata che facevano da tappo. In via Casu invece sono emerse criticità della condotta fronte strada al centro commerciale.

Via Umbria

Un tratto della condotta sarà sostituita e collegata con la rete di via Umbria, altra strada con problemi sempre dello stesso tipo. Il nodo dello scarico delle acque piovane è comune a molte altre arterie, quando piove per pedoni e ciclisti è impossibile circolare.

