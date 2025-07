Foro Boario, le termiti invadono il museo 

Mai metafora fu più azzeccata: a Oristano la cultura si divora. Solo che a farlo, questa volta, non sono stati i turisti affamati di bellezza e conoscenza, ma le termiti che si sono introdotte nei locali del Foro Boario, sede della più attesa (e praticamente unica) mostra dell’estate.

Strutture compromesse

In una determina del Comune si parla esplicitamente di un’infestazione che ha già compromesso le strutture in legno dell’edificio e che ha richiesto un intervento urgente di disinfestazione di circa 3.300 euro, affidato alla ditta Sanità Ambientale. L’assessore alla Cultura, Gigi Mureddu, ha voluto ridimensionare l’allarme. «È stata la prima emergenza alla quale ho dovuto far fronte non appena nominato assessore – spiega – ma abbiamo fatto il possibile perché la struttura fosse pienamente fruibile per l’inaugurazione della mostra».

La mostra

E così sarà: venerdì 18 si alzerà finalmente il sipario su “Hope Around. New York Graffiti”, esposizione che resterà aperta fino al 25 ottobre. Un evento di alto profilo, inserito nel corposo cartellone Dromos, che porterà a Oristano quaranta opere su tela mai esposte prima, realizzate da pionieri del writing newyorkese tra gli anni ’70 e ’80. La mostra, costruita attorno alla collezione privata di Pietro Molinas Balata, offre un viaggio visivo e culturale attraverso i linguaggi nati nei tunnel della metropolitana e sui muri del Bronx, oggi riconosciuti a pieno titolo come arte contemporanea.

Museo chiuso

Un evento importante, ma isolato, che da solo non riesce a mascherare una realtà fatta di spazi chiusi, cantieri ancora in corso e una programmazione tutta ancora da scrivere. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il museo archeologico Antiquarium non sarà accessibile al pubblico. «Ci vorrà ancora qualche mese», spiega Mureddu,mentre la nuova curatrice Carla Del Vais si appresta a presentare il suo progetto di rilancio in commissione. I lavori, iniziati nel febbraio 2024 grazie ad un finanziamento Pnrr di 500mila euro nell’ambito del bando per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei pubblici non appartenenti al ministero della Cultura, sarebbero dovuti durare quattro mesi: ne sono trascorsi già sedici.

Le Torri

Nel frattempo, per chi desidera un assaggio di storia e panorami, restano visitabili la Torre di Mariano II, aperta tutti i giorni (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.45), e la Torre di Portixedda, invasa dalle erbacce e accessibile solo su prenotazione. «Il mio obiettivo – aggiunge l’assessore – è riuscire a garantire anche l’apertura della Torre di Torregrande». Ma il quadro resta quello di una stagione culturalmente sottotono, in cui i cittadini e i turisti dovranno accontentarsi di un’unica grande mostra, mentre il patrimonio storico e museale della città resta non fruibile.

