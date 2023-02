Forno guasto, bare in lista d’attesa 

Una accanto all’altra, sistemate su due ripiani, nella sala mortuaria fredda (refrigerata). Le corone di fiori poggiate sopra, o giù accanto. Alcune sono in attesa della cremazione, altre della tumulazione. Ieri “in coda” erano nove le bare (quattro per la tumulazione): alcune sono lì da una settimana, altre da poche ore.

Colpa del forno crematoio del cimitero di San Michele, che costringe le imprese di onoranze funebri a portare le salme nei forni di Sassari e Olbia, il problema delle bare in “lista d’attesa”, denunciato una settimana fa, si ingrossa. «Non esiste un problema», spiega l’assessora con delega ai servizi cimiteriali Marina Adamo. «Tutto è legato al sistema delle cremazioni che in questo momento a Cagliari sono bloccate da un guasto all’impianto che, ci hanno detto verrà riparato a brevissimo». L’attesa, va detto, è legata a un “pezzo” mancante. «Tra le bare all’interno della sala del cimitero di San Michele, quattro sono in attesa di tumulazione», procedura che funziona senza difficoltà e si effettua nel giro di 24 ore, «e in ogni caso bisogna considerare che una cremazione porta via qualche giorno in più rispetto a una tumulazione», aggiunge l’assessora Adamo.

La federazione delle imprese di onoranze funebri (Feniof) spiega che «a Cagliari si è verificato un guasto impossibile da prevedere, basti pensare che solo un mese prima avevano fatto la manutenzione. Come federazione non abbiamo nulla da rimproverare, se non il fatto che il forno ormai è vecchio. Sappiamo che c’è un progetto per la costruzione di uno nuovo e moderno, con un tempio crematoio», spiega la presidente regionale Elisabetta Cabras. E aggiunge: «La buona notizia è che per fortuna a Cagliari lo spazio per il deposito c’è, e questo permette di lasciare le salme in attesa che vengano trasferite a Sassari e a Olbia. A Cagliari, poi, c’è di buono che non si paga per il deposito, mentre in altre città sì». Vero: cioè era così fino a qualche giorno fa, fino a quando non è stata approvata la delibera che rivede le tariffe cimiteriali. D’ora in avanti, infatti, dopo il terzo giorno di attesa, per ogni salma si pagheranno 30 euro al giorno. Un rialzo legato soprattutto ai costi dell’energia, necessario dal momento che le stanze-deposito del cimitero di San Michele sono refrigerate per evitare problemi sanitari soprattutto d’estate.

I numeri

A creare le liste d’attesa è anche la crescente richiesta di cremazioni, lievitata anche grazie alle campagne informative di questi anni : solo per avare un’idea, lo scorso anno 2022 le cremazioni a San Michele sono state 2.425, contro le 1.953 dell’anno precedente. A San Michele, però, non ci sarebbero solo le bare in attesa: i problemi, dicono alcuni operatori, nascono anche durante esumazioni (il disseppellimento di salme dopo 30-40 anni e destinate all’ossario). Ci sono giorni, dicono, che con il maestrale l’odore nauseabondo è così insopportabile da far scappare tutti. «Questo perché, evidentemente, non si effettuano queste operazioni in stanze adeguate». ( ma. mad. )