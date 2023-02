Fornitura in ritardo, il malato di Sla resta senza “pappe” 

Gigi deve assolutamente utilizzare quel tipo di alimento: per un paziente che da oltre 10 anni si nutre nello stesso modo, cambiare potrebbe creare gravi conseguenze: «Un nuovo alimento andrebbe somministrato gradatamente, come se fosse uno svezzamento - spiega la moglie - in passato è successo, ed è stato male. A dicembre Gigi è stato ricoverato alcuni giorni e ho dovuto portare io le “pappe”».

La diagnosi risale a gennaio 2007, oggi Gigi è intubato e comunica con il puntatore oculare. Viene nutrito da 15 anni tramite un sondino che immette direttamente nello stomaco un preparato formulato appositamente. Le "pappe", così vengono chiamate, sono fornite gratuitamente attraverso la farmacia territoriale. Ma da qualche giorno a casa di Gigi non arrivano. «Nove giorni fa ci hanno consegnato 4 flaconi - racconta Tiziana - e ci hanno detto che non sapevano dirci quando ne avrebbero consegnato altri. Per fortuna io ne avevo tre a casa. Mi sono attivata subito per capire cosa stesse succedendo».

«La dignità delle persone malate dovrebbe essere la priorità per un paese civile, ma se non si riesce nemmeno a garantirgli ciò che le tiene in vita, dov'è la civiltà?». Tiziana Fulgheri sta vivendo un’odissea insieme al marito affetto da Sla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Luigi Girau, che tutti a Decimomannu dove vive e ad Assemini dove è nato chiamano Gigi.

Senza alimentazione

Reparto chiuso

Il reparto in cui venivano seguiti i pazienti come mio marito all'ospedale Marino, è stato chiuso per la pandemia e mai più riaperto». Tiziana dunque ha scoperto in via ufficiosa che l'appalto per l'acquisto dell'alimento era scaduto. Alla fine dove non arriva il servizio pubblico, per fortuna arrivano i volontari: «Alla farmacia ospedaliera non rispondono mai, così ho contattato il servizio di cure domiciliari di Assemini, dove mi hanno spiegato che il nuovo appalto era già partito ma che non avevano alcuna idea di quando le dosi sarebbero state fornite, alla fine ho provato a scrivere nel gruppo Whatsapp di pazienti Sla e l'associazione "Is Amugus de Bruno" di Sanluri, ha ordinato 16 flaconi al prezzo di 469 euro, soldi che si potevano usare per altro. Il problema è che non sappiamo quando ce li consegneranno. Siamo grati agli amici di Sanluri ma non è giusto che siano loro a sopperire alle carenze della Regione».

La Regione

Ieri in tarda mattinata sono arrivati altri 10 flaconi, che la Asl ha racimolato da altre farmacie, e che Gigi dividerà generosamente con Salvatore Giagheddu, un altro paziente nelle sue stesse condizioni. La speranza è che nei prossimi giorni arrivino gli altri. Da Ares, l'ente responsabile dell'acquisto di questi alimenti di importanza vitale, rispondono che il direttore sanitario proprio nei giorni scorsi, si è impegnato personalmente con gli uffici per sbloccare i contratti per la fornitura dei prodotti. I contratti sono attivi e i farmacisti hanno già proceduto ad effettuare gli ordini. I tempi di consegna e la gestione dei contratti è ora di competenza delle singole Asl.

Il precedente

Non è la prima volta che si presenta questo problema, a dicembre Gigi e Tiziana, hanno scritto all'ex assessore Mario Nieddu per denunciare un fatto simile, e comunque il problema della nutrizione è solo la punta dell'iceberg. I malati di Sla hanno grosse difficoltà a ricevere regolarmente tutto il materiale che serve per le cure, spesso sono costretti ad acquistarlo di tasca propria, talvolta viene trasportato senza l'adeguato imballaggio, i flaconi alimentari insieme a quelli dei disinfettanti, confezioni che dovrebbero essere sterili, aperte. «Al di là dell'aspetto economico - conclude Tiziana- mancano anche le più elementari regole del rispetto della dignità dei malati e delle loro famiglie».

