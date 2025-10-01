VaiOnline
Samugheo.
02 ottobre 2025 alle 00:26

Forni accesi per su Tizchi, il pane della tradizione   

Conto alla rovescia a Samugheo per la sagra de su Tzichi. La manifestazione, promossa dall’associazione culturale Su Tzichi, ritorna sabato e domenica dopo cinque anni di stop. Sarà un’occasione per immergersi nella tradizione della cittadina del Mandrolisai. Sabato mattina si parte con un laboratorio didattico di panificazione dedicato agli studenti della scuola media. Nel tardo pomeriggio, è in programma il concerto, organizzato in collaborazione con il progetto Abreskia: un omaggio alle donne sarde e al valore del lavoro artigianale femminile, con la musica dell’ensemble femminile Su cunzertu antigu. E ancora un incontro enogastronomico con prodotti locali. Domenica protagonista assoluto sarà il pane. «I visitatori potranno assistere alla preparazione e alla cottura del pane tradizionale, eseguita nel pieno rispetto delle usanze» spiegano gli organizzatori. Previste anche degustazioni dei prodotti tipici e visite guidate ai mulini storici. Cuore pulsante della manifestazione saranno il centro storico e piazza Repubblica. In programma inoltre una mostra fotografica dedicata alla cultura e alle tradizioni locali, una sui tipi di pane samughesi, la dimostrazione di cottura del pane nei forni antichi, musica con la Trunfa di Nicola Loi. Domenica pomeriggio balli in piazza. Grande attenzione è stata dedicata alla riproposizione degli ambienti, curati nei minimi particolari e predisposti in modo da mascherare al meglio ogni elemento di modernità, così da restituire un’atmosfera fedele alla tradizione.

