Fornaci, via 33 tonnellate di rifiuti 

Oltre trenta tonnellate di rifiuti portati via. Sacchi di spazzatura di ogni genere, elettrodomestici fuoriuso, lastre di amianto, decine di siringhe usate, e resti di bivacchi di disperati che negli anni si sono sistemati in condizioni precarie dentro e fuori quel che resta dell’ex complesso industriale di via Brigata Sassari dismesso da decenni.

Una svolta per le Fornaci Picci, appena bonificate e quasi pronte per la rinascita annunciata da tempo come polo con servizi per la città e una parte dedicata all’housing sociale. L’ultimo step oggi in Consiglio comunale per il sì definitivo alla variante urbanistica, poi le imprese potranno iniziare i cantieri attesi da anni.

La maxi bonifica

L’operazione di pulizia era partita a dicembre, conclusa nel giro di due settimane. Poco più di 33 tonnellate di rifiuti rimossi dagli operai della ditta incaricata dal Comune e portati via per lo smaltimento: cumuli di vetro, cemento, ceramica e mattoni, vecchi elettrodomestici, plastica, siringhe, ferro e metalli vari. E una quantità impressionante di rifiuti indifferenziati abbandonati da tempo oltre il cancello d’ingresso dell’ex fabbrica di Quartu, una delle prime nate in Sardegna dove l’attività di produzione di laterizi si è fermata nel 1984.

Una bonifica completa dai rifiuti costata alle casse del Comune oltre 80mila euro. «Il problema che abbiamo ereditato è stato trascurato per tanti anni, e questa è la conseguenza», sottolinea il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna. «Non solo le Fornaci sono state occupate da disperati più volte, ma sono state trasformate per troppo tempo in una sorta di discarica abusiva a due passi dal centro. Situazioni che stiamo facendo in modo non si verifichino più, per una questione di decoro ma anche perché non possiamo permetterci di intervenire con un’ulteriore bonifica e spendere altre risorse. Adesso la priorità è che inizino prima possibile i lavori di riqualificazione».

Il progetto riparte

Ora le chiavi ripassano in mano al settore Pianificazione e Urbanistica guidato dall’assessore Aldo Vanini. Proprio oggi in Consiglio ci sarà in discussione la pratica che consente di dare l’ultimo sì alla variante urbanistica già passata al vaglio della conferenza dei servizi. Qualche dettaglio tecnico da pianificare - primo fra tutti l’appalto per i collaudatori - poi spetterà all’impresa realizzare la parte pubblica del progetto. Quella dove sono previsti i servizi per la città e il coworking, una piazza, un teatro, un museo dedicato all’antica attività industriale, percorsi pedonali e ciclabili. Tutto già finanziato con 15 milioni del Pnrr, con i cantieri che si conta di far partire ad aprile. Nel progetto è previsto anche un intervento di social housing, con 75 alloggi a canone agevolato, finanziato col partenariato privato.

