Fornaci Scanu, piano bocciato 

La Soprintendenza ha detto “no” al piano di lottizzazione nell’area delle ex Fornaci Scanu, di notevole interesse storico e archeologico considerata un patrimonio culturale da preservare. Tutto da rifare per proprietà e Comune, che hanno ricevuto la missiva della Soprintendenza con la comunicazione dell’inizio del processo per la dichiarazione di interesse culturale. Ora la proprietà ha 80 giorni per presentare le osservazioni. Il comitato spontaneo sorto a difesa di quel che resta dell’antica fabbrica esulta.

I contributi

Il provvedimento – di fatto – dice stop alle procedure e pone il vincolo nelle aree con edifici storici da salvaguardare. La Soprintendente, Monica Stochino, ha sottolineato che «saranno posti i vincoli solo nelle aree con gli edifici da preservare. Non è un no, è un rifare il piano considerando questi beni, importanti per la storia archeologica industriale di tutta la Sardegna». Un vincolo che porta benefici: esenzione dall’Imu, sgravi fiscali per gli investimenti, interessi pagati e contributi a fondo perduto fino al 50 per cento. Nel frattempo la Soprintendenza si augura di poter interloquire con la proprietà: «Sappiamo che hanno un progetto di investimento sull’area», dice Stochino. Il provvedimento ha anche l’obiettivo di incentivare e incoraggiare la richiesta di risorse per il recupero e il restauro di edifici storici, contribuendo così al mantenimento del patrimonio culturale e alla valorizzazione del territorio. La Soprintendenza si augura che questa iniziativa possa ispirare simili azioni, in quanto altre regioni italiane, in primis la Lombardia, detengono il primato per la richiesta di contributi. «Ho richiesto ai miei uffici la produzione di linee guida per i tecnici operanti nel settore, al fine di chiarire la procedura di richiesta di fondi quando un bene è sottoposto a vincoli», dice Stochino.

Il dibattito

Il comitato spontaneo esulta: «La decisione dimostra che le nostre osservazioni non erano una lotta interna partitica ma avevano solo l’obiettivo di salvaguardare un pezzo importante di storia del paese», sostiene Danilo Serpi. Sempre dal comitato, Mariano Cadeddu aggiunge: «Si sarebbe potuto avere un progetto integrato riprendendo in parte le nostre idee riportate nel documento. A volte ascoltare è un valore aggiunto e non una perdita di tempo». Laura Cadeddu dice: «Non ci siamo battuti solo per la non aderenza al Puc, ma perché alcuni dei beni immobili presenti hanno un valore storico e culturale da tramandare alle generazioni future. La lottizzazione può essere portata avanti senza spianamenti indiscriminati». Francesco Marras riflette: «Il piano era completamente carente sul piano tecnico e politico, non ci hanno ascoltato, e ora dovranno rifare tutto daccapo». La minoranza continua a sostenere che la loro scelta di votare il piano sia stata politica: «Assumersi delle responsabilità per il bene di tutti significa avere il coraggio di voler dare decoro a questa zona posta all’ingresso del paese», insiste Simona Cogoni. «La posizione del Comune – dice l’assessore all’Urbanistica Alberto Lisci – non cambia rispetto al cogliere l’occasione di riqualificare un’area strategica dal punto di vista urbanistico. In seguito al pronunciamento della Soprintendenza attendiamo di sapere in che modo i proprietari delle aree vogliano procedere, in quanto, lo vogliamo ricordare, la proposta di lottizzazione è totalmente da parte dei privati».

