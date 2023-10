«Fornaci Scanu, no alla demolizione» 

La scadenza per la presentazione delle osservazioni al piano di lottizzazione convenzionata proposto dal consiglio comunale di Guspini per le storiche Fornaci Scanu era fissata per lunedì. Il comitato spontaneo sorto per evitare la loro demolizione ha presentato le osservazioni, sottolineando che il piano è in contrasto con il Puc in vigore e che gli immobili rappresentano un patrimonio di archeologia industriale - risalente al 1922 - di notevole valore che andrebbe salvaguardato e valorizzato. Maggioranza e opposizione, che in Consiglio hanno votato a favore del piano, non cambiano idea e vogliono andare avanti. Ora si attende il parere della Soprintendenza ai beni architettonici che a fine agosto avrebbe fatto un sopralluogo.

Le osservazioni

I terreni, situati tra via del Mattatoio, viale di Vittorio e via Gramsci, sono di proprietà della Fornaci Scanu Spa e della Comunione Famiglia Scanu, committenti incaricati dei lavori. In base a questo piano, il nuovo quartiere che dovrebbe sorgere avrà abitazioni, parcheggi, aree verdi e attività commerciali. «Ma è in contrasto con il Puc in vigore – sottolineano i membri del comitato tramite il portavoce Francesco Marras –, l’alternativa sarebbe effettuare demolizioni selettive delle parti di scarso valore architettonico, preservando le costruzioni più antiche e significative per creare un polo culturale polivalente». Nel documento viene inoltre suggerito di spostare l'area verde prevista e di garantire un adeguato numero di parcheggi.

Il Consiglio

Simona Cogoni, consigliera di minoranza, sostiene che il piano di lottizzazione sia invece di buon auspicio per il miglioramento una zona strategica del paese e risolva una lunga questione trascurata dalla politica: «Le osservazioni depositate dal comitato sembrano più una lotta partitica interna, ma Guspini non può rimanere ostaggio di dissensi. Dobbiamo dire sì oltre al no. Chiudere permetterà di portare in consiglio il nuovo Puc che – a quanto sappiamo – risulta essere pronto da mesi». Anche Alberto Lisci, assessore all’Urbanistica, sottolinea l’importanza della proposta dei proprietari delle aree Scanu: «Il fatto che sia arrivata solo un’osservazione, seppur articolata, ci fa pensare che i cittadini siano d’accordo con il Consiglio comunale che ha approvato il piano all’unanimità. Ora, come prevedono le norme, il Consiglio si esprimerà, dopo che l’ufficio Urbanistica farà la propria istruttoria. Dal canto nostro, dal punto di vista politico, abbiamo le idee molto chiare sull’importanza di questo atto per il tessuto urbano del nostro Comune e per il suo sviluppo. Il nostro intento è di accelerare il più possibile l’iter autorizzativo perché i cittadini si aspettano atti concreti».

