Fornaci Picci, la gara finisce davanti al Tar 

Sulla rinascita delle Fornaci Picci piomba il primo ricorso al Tar, presentato dalla seconda società in graduatoria contro il Comune e l’impresa che si è aggiudicata l’appalto milionario per la nascita del parco urbano. Ricorso con richiesta di sospensiva contro i quali il Comune si è costituito in giudizio, sperando che il via ai lavori del primo lotto nell’ex complesso industriale di via Brigata Sassari non slitti ulteriormente. Il 24 giugno è già fissata l’udienza per la richiesta di sospensiva. «C’è una contestazione avanzata dall’impresa arrivata seconda che riteniamo sottile», spiega l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. «Il progetto di riqualificazione delle Fornaci Picci è strategico e continua ad andare avanti, compresi gli altri lotti previsti, a prescindere dai ricorsi. L’importante, per noi come amministrazione, è che il Tar sia veloce nell’arrivare a una conclusione e che i lavori possano partire il prima possibile».

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