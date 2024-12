Fornaci Picci, iniziata la bonifica 

Via i rifiuti accumulati dentro e fuori l’ex fabbrica del centro città, trasformata da anni in una discarica a cielo aperto. Compreso quel resta dei bivacchi di disperati che nel tempo hanno utilizzato il rudere di via Brigata Sassari come tetto d’emergenza. Parte finalmente la bonifica delle Fornaci Picci, un primo passo verso la rinascita di quello che un tempo era il fulcro industriale del Cagliaritano, destinato a diventare un polo con servizi per la città e una parte dedicata all’housing sociale. Novità anche per la riqualificazione della Distilleria Capra, finanziata con 6 milioni del Fondo di sviluppo e coesione.

Via i rifiuti

La bonifica in quel che resta delle Fornaci è partita nei giorni scorsi, pianificata dal settore Ambiente del Comune e finanziata con 98mila euro dell’avanzo disponibile in bilancio: risorse necessarie per rimuovere i rifiuti, fare una cernita per poi destinarli allo smaltimento. Zona transennata e off limits ai non addetti, dentro gli operai dell’impresa incaricata dal Comune impegnati a rimuovere i cumuli di spazzatura. Rifiuti pericolosi, lastre di amianto in primis, ma anche decine di siringhe ritrovate in diversi punti lungo il perimetro della struttura in abbandono. A conferma del fatto che l’immobile dismesso da anni è diventato punto di ritrovo di disperati e tossicodipendenti, un continuo via vai stoppato in questi giorni e che si cercherà di scongiurare con la chiusura della zona una volta completata la bonifica.

I lavori

L’intervento dovrebbe durare altri dieci giorni circa, poi l’area passerà in mano all’impresa che deve realizzare la parte pubblica del progetto comunale. Quella dove sono previsti i servizi per la città e il coworking, insieme ai parcheggi, al posto di alcune aree del complesso industriale in disuso. Tutto già finanziato con 15 milioni del Pnrr. Nel progetto è previsto anche un intervento di social housing, con 75 alloggi a canone agevolato.

«A breve porteremo in Consiglio una variante richiesta dall’Urbanistica regionale, già approvata in sede di conferenza dei servizi», spiega l’assessore comunale per l’Urbanistica Aldo Vanini, «un passaggio che ha richiesto ulteriore tempo. In ogni caso la progettazione è andata avanti e siamo ormai a buon punto: per quanto riguarda la parte pubblica dell’intervento, contiamo di iniziare i cantieri entro i primi mesi dell’anno prossimo». L’impresa, scelta tramite bando da Invitalia, ha già fatto un sopralluogo. «E a breve faremo il bando per affidare ai privati la realizzazione e gestione dell’housing sociale», aggiunge Vanini.

L’ex Distilleria

Svolta sempre più vicina anche per la Distilleria Capra. «Il progetto per un futuro polo universitario decentrato è pronto», ricorda l’assessore, «ora ci sono anche le risorse che abbiamo ottenuto dal Fondo di sviluppo e coesione annunciato dal Governo nei giorni scorsi: 6 milioni di euro».

