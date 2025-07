Fornaci Picci, i fondi sono a rischio 

Un percorso ad ostacoli e l’ennesimo stop che mette a rischio finanziamenti e tempi di rinascita per l’attesa riqualificazione delle Fornaci Picci, l’ex complesso industriale di via Brigata Sassari dismesso da anni. «Procedure complicate e lungaggini ci hanno bloccato per troppo tempo, ora ci siamo stancati», dice il sindaco Graziano Milia che punta il dito contro il Ministero delle Infrastrutture. E assicura: «La rinascita delle Fornaci ci sarà, entro fine anno almeno due cantieri saranno aperti».

Sullo sfondo c’è un progetto di riqualificazione urbana di oltre 30 milioni di cui si parla da quattro anni. Una parte residenziale dedicata all’edilizia agevolata - da realizzare con investimenti privati - e l’altra pubblica che riguarda i servizi per la città e il coworking, una piazza, un teatro, un museo dedicato all’antica attività industriale all’ingresso di Quartu, percorsi pedonali e ciclabili.

Gara deserta

L’ultimo atto è la gara per affidare progettazione e realizzazione dell’intervento per il social housing - 75 alloggi - andata deserta. Nonostante una prima manifestazione d’interesse lanciata lo scorso anno dal Comune e a cui avevano risposto diversi imprenditori. Stavolta invece, a pochi giorni dalla scadenza, nessuna proposta ufficiale ma solo osservazioni. Mentre, senza una certezza di proroga per i tempi del Pnrr, si rischia di perdere i 15 milioni circa di fondi europei ottenuti dal Comune per costruire servizi per la città nella zona al confine con Quartucciu.

Lo sfogo di Milia

Duro lo sfogo del sindaco. «In questi anni abbiamo dovuto affrontare, in solitudine, procedure con lacci e lacciuoli burocratici che non mi era mai capitato in tanto tempo di conoscere», dice. «Arriviamo a oggi in una condizione nella quale dal Ministero nessuno sa dirci come proseguire, e temo che neanche il Consiglio dei ministri oggi sarebbe in grado di poter dire come si chiuderanno le partite legate al Pnrr. Detto questo, il progetto Fornaci per noi rimane strategico e di primaria importanza. Abbiamo lavorato in questi mesi e stiamo lavorando anche in queste ore per risolvere tutti i problemi», assicura Milia, «tenendo conto che c’è il grande vantaggio di avere tutti i progetti esecutivi, immediatamente cantierabili e dotati di tutte le autorizzazioni necessarie che, in un’area vincolata come quella delle Fornaci, sono assai complesse. Il piano si farà, forse per lotti distinti ma si farà». E annuncia: «Credo che la gara verrà bandita di nuovo in considerazione delle osservazioni che ci sono giunte dai privati, e che entro la fine dell’anno almeno due cantieri saranno aperti».

Il sindaco risponde poi alle critiche sui social dopo la pubblicazione della determina sulla gara andata deserta: «Ci sono uccelli del malaugurio che gioiscono per un ipotetico fallimento, che non esiste perché quell’intervento si farà, persone che in odio a chi amministra sperano che le cose vadano male, dimostrando di anteporre i propri sentimenti al bene della città. Assomigliano a quelli che, detestando l’allenatore, sperano che la propria squadra perda».

