Fornaci Picci, corsa contro il tempo 

L’ultimo tassello, si spera, prima dell’attesa rinascita dell’ex complesso industriale di via Brigata Sassari, le storiche Fornaci Picci destinate a diventare un polo di servizi per i cittadini con annesso complesso residenziale a canone agevolato.

Ieri è stato pubblicato il bando per la realizzazione e la gestione degli immobili in social housing, 75 alloggi in tutto. «Un passo fondamentale verso la riqualificazione dell’ex fabbrica abbandonata da anni», commenta l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini.

L’oggetto del bando

Nello specifico, la procedura avviata ieri - preceduta da una manifestazione d’interesse a cui hanno risposto diversi imprenditori - ha per oggetto l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dell’edificazione e della conseguente gestione degli immobili destinati all’edilizia agevolata, oltre che degli spazi per coworking e servizi connessi alla residenza, nell’ambito della riqualificazione del complesso industriale dismesso da anni. In base agli accordi presi col ministero delle Infrastrutture, gli alloggi da destinare ad housing sociale da completare nei primi mesi del 2026 sono 41, altri 16 verranno realizzati a seguire, per poi completare l’opera con gli ultimi 18 appartamenti, tutti destinati all’edilizia agevolata. La durata prevista della concessione è di 25 anni, e oltre ai lavori di riqualificazione prevede la gestione del servizio di housing sociale da parte dell’aggiudicatario. Mentre la stima del valore della concessione è di circa 20 milioni.

Corsa contro il tempo

Intanto è corsa contro il tempo per concretizzare la parte pubblica del progetto comunale che riguarda la riqualificazione dell’ex fabbrica di laterizi. Quella dove sono previsti i servizi per la città e il coworking, una piazza, un teatro, un museo dedicato all’antica attività industriale, percorsi pedonali e ciclabili. Tutto già finanziato con 15 milioni del Pnrr, con i cantieri che si conta di far partire a breve. «Siamo impegnati in una corsa contro il tempo perché, a dispetto di tutte le dichiarazioni iniziali, i complessi procedimenti necessari per questi interventi non solo non hanno goduto delle semplificazioni promesse, ma per molti versi sono stati sottoposti ad aggravi autorizzativi che hanno comportato per i nostri uffici un lavoro particolarmente gravoso», spiega l’assessore all’Urbanistica. «Nonostante ciò», precisa, «contando sulla collaborazione degli operatori che intervengono tanto sulla parte di attuazione pubblica che su quella privata, siamo fiduciosi di riuscire a rispettare le stringenti tempistiche imposte dal programma», assicura Vanini.

Ultimi dettagli tecnici e burocratici, poi nel rudere di Brigata Sassari dovrebbero ruspe e operai. Lì dove a inizio è stata fatta una bonifica che ha consentito di ripulire la zona, con poco più di trentatré tonnellate di rifiuti - fra cui centinaia di siringhe - rimossi e portati via dagli operai della ditta incaricata dal Comune.

