Fornaci Picci: ad aprile il via ai lavori per la riconversione 

Ultime tappe burocratiche per la rinascita delle Fornaci Picci. Dopo il sì alla variante urbanistica e in attesa della conferenza di servizi decisoria fissata al 17 marzo - termine entro il quale gli enti e le amministrazioni coinvolte nel procedimento devono esprimersi sul progetto esecutivo - c’è l’indizione della procedura per affidare il collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale degli impianti. L’intervento, che va fatto sia in corso d’opera che alla fine dei lavori, riguarda il restauro, la riqualificazione e la manutenzione. Poi nell’ex complesso industriale di via Brigata Sassari potrà davvero partire il restyling per la rinascita attesa da tempo. Lì dove di recente è stata fatta una bonifica che ha consentito di ripulire la zona, con poco più di trentatré tonnellate di rifiuti rimosse dagli operai della ditta incaricata dal Comune e portati via per lo smaltimento.

Il tempo di affidare il collaudo e concludere l’iter della conferenza di servizi, poi spetterà all’impresa già individuata realizzare la parte pubblica del progetto comunale. Quella dove sono previsti i servizi per la città e il coworking, una piazza, un teatro, un museo dedicato all’antica attività industriale, percorsi pedonali e ciclabili. Tutto già finanziato con 15 milioni del Pnrr, si conta di far partire i cantieri ad aprile. Nel progetto è previsto anche un intervento di housing sociale, con 75 alloggi a canone agevolato, finanziato col partenariato privato. ( f. l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA