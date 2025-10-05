VaiOnline
06 ottobre 2025 alle 00:47

Formula kite, trionfo di Pianosi 

Grande vittoria di Riccardo Pianosi che si aggiudica - piomo italiano a riuscirci - il titolo di campione del mondo di Formula Kite, che da Parigi 2024 è classe olimpica. Il riminese veniva da un lungo periodo di preparazione con l’obiettivo di bissare il titolo europeo vinto qualche mese fa. Pesarese di nascita, fa parte del gruppo sportivo della Marina Militare e da qualche anno risiede a Quartu, dove si allena quando non è impegnato in trasferta. Oggi con condizioni meteo perfette, con un bel maestrale teso, ha da subito preso il comando della regata restando davanti a Maximilian Maeder che lo pressava senza concedergli niente. «È un’emozione fantastica essere qui e vincere. Ed è una bella soddisfazione aver vinto questo titolo dopo aver lavorato tutti questi anni, non potrei essere più felice». Terzo classificato il francese Benoit Gomez. Tra le ragazze è l’olandese Jessie Kampman a prendersi il titolo, prima volta per i Paesi Bassi, davanti a Daniela Moroz e alla campionessa uscente la francese Lauriane Nolot. Il Sardinia Grand Slam, organizzato da GLEsport con la collaborazione di Chia Wind Club e Fiv, è stata una bella vetrina anche per il Comune di Quartu.

La grande vela mondiale nel Golfo degli Angeli prosegue fino al 12 ottobre a Marina Piccola, che ospita da oggi i Mondiali assoluti delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17. È il ricco programma di eventi mondiali e internazionali di Sardinia Sailing Cup, organizzato dalla Federvela con oltre 200 equipaggi, alcuni da mesi al Poetto per allenarsi.

