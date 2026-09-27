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Automobilismo.
28 settembre 2026 alle 00:39

formula challenge, idili primo sulla “pista del corallo” 

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L’algherese Roberto Idili si è aggiudicato l’ottavo Formula Challenge Riviera del Corallo, round del Campionato Italiano organizzato da Alghero Corse. In gara sulla Pista del Corallo una decina di vetture, tra cui alcune dalla Penisola, ma a dominare le 3 manche è stato il campione regionale Slalom 2025, al volante del prototipo Ir Sport (3’01”78; 3’01”69; 3’02”51). Secondo Dario Mannoni, tornato alle corse dopo 4 anni (Formula Gloria, 3’06”77; 3’10”49, 3’11”92), terzo Nicola Minnai (Bmw Mini J Cooper W, 3’19”49; 3’18”22; 3’20”64).

Nel weekend, l’Ac Cagliari ha proposto invece “Ruote nella Storia 2026”, riservato alle auto storiche abbinato alla nuova Coppa Golfo degli Angeli “Trofeo La Via dell’Argento”, regolarità turistica, e al Match Race.

Rally e salite

All’Adac Rally Stemveder Berg, Valentino Ledda e Lorenzo Fratta (Opel Moka Gse) si sono classificati al 5° posto assoluto e al 4° nella Junior dell’Adac Opel E-rally Cup. Nonostante alcuni problemi tecnici e qualche sbavatura, l’equipaggio sardo è riuscito anche a vincere la speciale 11. Al 33° Rally del Rubinetto, Cuccheddu-Tocco (Peugeot 208 Rally4) hanno chiuso al 41° posto assoluto, 20° di gruppo Rc4n e 13° di classe Rally4, e Sias-Scanu (Renault Clio Rally5) al 66° assoluto, 21° Rc5n e 9° nella Rally5.

Alla 53ª Cronoscalata della Castellana, 5° assoluto Giuseppe Vacca (Osella Pa30), 13° Fabio Angioj (Nova Proto Np03), 74° Sergio Farris (Bmw Mini Cooper S, 3° di classe Rs1.6 tb), 116° Mario Murgia (Hyundai i30 N, 3° classe Tcr). Nelle Storiche, 22° Sergio Perasso (Paganucci Prc).

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