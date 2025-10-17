Formula 1 su Apple Tv 

Apple e Formula 1 hanno annunciato un accordo quinquennale sui diritti media che porterà tutte le gare di F1 su Apple Tv, a partire dal 2026. Apple Tv fornirà la copertura di tutti gli eventi di Formula 1, comprese le sessioni di prove libere, qualifiche e Sprint, come parte dell'abbonamento mensile di 12,99 dollari, senza pubblicità.

Alcune gare di F1 e tutte le sessioni di prove libere saranno disponibili gratuitamente sull’app Apple Tv per tutta la stagione, hanno affermato le aziende, in un comunicato. Si tratta di una struttura diversa dalla partnership di Apple con la Major League Soccer, il massimo campionato di calcio negli Stati Uniti.