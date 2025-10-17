VaiOnline
Telecomando
18 ottobre 2025 alle 00:29

Formula 1 su Apple Tv 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Apple e Formula 1 hanno annunciato un accordo quinquennale sui diritti media che porterà tutte le gare di F1 su Apple Tv, a partire dal 2026. Apple Tv fornirà la copertura di tutti gli eventi di Formula 1, comprese le sessioni di prove libere, qualifiche e Sprint, come parte dell'abbonamento mensile di 12,99 dollari, senza pubblicità.

Alcune gare di F1 e tutte le sessioni di prove libere saranno disponibili gratuitamente sull’app Apple Tv per tutta la stagione, hanno affermato le aziende, in un comunicato. Si tratta di una struttura diversa dalla partnership di Apple con la Major League Soccer, il massimo campionato di calcio negli Stati Uniti.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu