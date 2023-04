«Formiche sui banchi della scuola materna»: l’allarme delle mamme 

La disinfestazione era stata effettuata già qualche settimana fa ma evidentemente non ha sortito l’effetto sperato. Nella scuola dell’infanzia di via Prati continua l’invasione delle formiche. A quanto pare, ce ne sono tantissime e stanno creando non pochi problemi agli insegnanti e ai piccoli alunni. L’allarme è stato lanciato anche su Facebook dai genitori: «C’è un’invasione di formiche – scrivono – è stata fatta la disinfestazione ma è peggio che mai. Ci sono formiche nei banchi, tra i giochi. Ormai è così da tre settimane. Non sappiano più cosa fare». Il problema purtroppo sembra più serio del previsto dal momento che il primo trattamento non ha risolto la questione. «La Pro service incaricata dalla Città Metropolitana» assicurano dal Comune, «interverrà per un nuovo trattamento di disinfestazione nei prossimi giorni».

Il centro antinsetti della Città Metropolitana si occupa infatti dei trattamenti che vengono poi portati avanti dalla Pro service. Al Comune arrivano spesso le segnalazioni e infatti anche in questo caso gli uffici hanno allertato la Città metropolitana per effettuare quanto prima la disinfestazione.

Già nelle scorse settimane, invece, sono stati portati avanti numerosi trattamenti in diverse strade della città contro i topi. I tecnici hanno posizionato le esche e in seguito portato avanti i controlli per valutarne l’efficacia. A favorire la presenza dei ratti, che hanno fatto la loro comparsa anche in viale Colombo, sono sicuramente i diversi cantieri aperti in varie zone della città.

